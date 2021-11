IL COMUNE DONA ARREDI SCOLASTICI E MOBILI PER OLTRE 20 MILA EURO

Oltre a banchi, tavoli, sedie, armadi e letti, sono stati messi all’asta e venduti 4 veicoli non più funzionali all’attività del Comune

PRATO. Banchi, tavoli, sedie, armadi e letti: ammonta ad oltre 20mila euro il valore dei beni mobili donati dal Comune ad associazioni senza fini di lucro. A seguito dell’attività di verifica volta a rilevare l’effettivo e reale utilizzo di parte dei beni mobili di proprietà del Comune di Prato, la Giunta Comunale martedì ha autorizzato la donazione di un consistente numero di beni, integri e funzionali, ad associazioni senza scopo di lucro o a soggetti impegnati in ambito sociale o con missione benefica. A questi soggetti sono stati concessi gratuitamente più di 400 beni scolastici, come banchi, armadietti, tavoli, seggioloni, brandine per nido e materna, dal valore di circa 18.000 euro.

Con stessa delibera, la Giunta ha poi dato il via libera alla donazione alla Parrocchia Pieve in S. Giusto di arredi che erano collocati presso l’Ostello di Villa Fiorelli, che sarà presto oggetto di un intervento di ristrutturazione. Alla Parrocchia saranno quindi destinati armadi, mobili e letti utili ad allestire una struttura destinata all’ospitalità.

Inoltre, sempre nell’ottica di dismettere ulteriori beni mobili di proprietà dell’Amministrazione comunale, sono stati messi all’asta due veicoli (un Piaggio Porter e una Fiat Panda) non più funzionali all’attività a cui erano originariamente destinati.

Inoltre, è stata ceduta la proprietà di altri due veicoli (due Mitsubishi L200) alla V.A.B. (Vigilanza Antincendi Boschivi) di Prato e alla Associazione Volontari del Centro di Scienze Naturali di Prato, che già ne usufruivano in comodato d’uso.

[gf — comune di prato]