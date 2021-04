IL COMUNE PARTNER DEL PROGETTO EUROPEO CONTRO L’ABBANDONO SPORTIVO

Il progetto europeo PYSD (Preventing Youth Sports Dropout) è finanziato dal programma Erasmus Plus e vede il CGFS come capofila. L’invito per la diffusione della campagna di sensibilizzazione è di creare un video in cui si spieghi l’importanza del praticare un’attività sportiva

PRATO. Il Comune di Prato, con l’assessorato allo Sport, è partner del progetto Europeo PYSD (Preventing Youth Sports Dropout), contro l’abbandono sportivo, finanziato dal programma Erasmus plus, con capofila il CGFS, Centro Giovanile di Formazione Sportiva.

L’obiettivo principale del progetto è promuovere l’educazione nello e attraverso lo sport con particolare attenzione allo sviluppo delle competenze, combattendo l’abbandono precoce delle attività sportive da parte degli adolescenti.

La campagna europea di sensibilizzazione contro il dropout sportivo durerà due mesi, fino al 30 giugno, giorno di chiusura del progetto.

Per diffondere il più possibile la campagna di sensibilizzazione l’invito per allenatori, giovani, familiari o semplici amanti dello sport è quello di creare un video in cui si spieghi quanto è importante praticare un’attività sportiva (massimo 30 secondi) con l uso dell’hashtag #Breakdownthedropoutwall (abbattiamo il muro dell’abbandono sportivo) taggando il profilo social di PYSD su FB o IG.

I contenuti saranno poi condivisi sulla pagina del progetto europeo PYSD (www.pysd.eu).

