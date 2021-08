IL CONCERTO DI SIMONA MOLINARI APRE IL SETTEMBRE QUARRATINO

L’appuntamento è in programma mercoledì 25 agosto alle 21,30 nel prato dei ciclamini di villa medicea La Magia

QUARRATA. Sarà il concerto di Simona Molinari, mercoledì 25 agosto, alle ore 21.30, nel prato dei ciclamini della Villa Medicea La Magia ad inaugurare il Settembre Quarratino 2021. L’iniziativa, ad ingresso gratuito, è organizzata dal Comune di Quarrata in collaborazione con Music Pool. Si può prenotare i posti chiamando il numero 0573 774500 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14.

Cantautrice pop-jazz, Simona Molinari vanta all’attivo cinque dischi e uno in uscita, ha collaborato e duettato con artisti di fama mondiale.

In Italia è maggiormente nota al pubblico per le sue partecipazioni al Festival di Sanremo: la prima nel 2009, la seconda nel 2013 in coppia con il jazzista newyorkese Peter Cincotti con il brano “La Felicità” che raggiunge il Disco d’Oro. Ha partecipato nuovamente a Sanremo nel 2014 e nel 2020 duettando con Renzo Rubino prima e con Raphael Gualazzi poi nella serata dedicata agli ospiti.

Tra il 2019 e il 2020 è stata impegnata in un nuovo progetto live chiamato “Sbalzi d’amore”, in attesa dell’uscita del prossimo disco.

Sono da poco uscite due nuove versioni di Egocentrica, brano con cui ha partecipato a Sanremo nel 2009, Egocentrica (Una nuova me) e (Live in the Kitchen) Egocentrica.

Queste due nuove uscite segnano il primo passo verso un nuovo percorso musicale che Simona non vede l’ora di condividere con il suo pubblico.

Le serate del Settembre Quarratino proseguiranno poi in piazza Risorgimento da sabato 28 agosto fino a martedì 7 settembre. Il programma è sul sito del Comune di Quarrata: https://bit.ly/2Wc4Ctv

[comune di quarrata]