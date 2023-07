IL CONSIGLIO COMUNALE È CONVOCATO PER LUNEDÌ 3 LUGLIO

Sono nove i punti all’ordine del giorno

PISTOIA. Lunedì 3 luglio alle ore 15 si terrà il consiglio comunale in presenza nella sala Grandonio del Palazzo comunale.

L’assemblea potrà essere seguita in diretta streaming sul sito istituzionale (www.comune.pistoia.it) e sulla pagina Facebook del Comune di Pistoia.

Sono nove i punti all’ordine del giorno. Si parte con le comunicazioni. Si prosegue con il riconoscimento di un debito fuori bilancio per un intervento di somma urgenza sulle Mura urbane, tratto di via Zamenhof.

Successivamente all’ordine del giorno sono previste quattro interpellanze. La prima è di Giampaolo Pagliai di Centristi Forza Italia sul degrado di viale Adua. La seconda è presentata da Pagliai di Centristi Forza Italia, Cinzia Cerdini capogruppo della Lega e Paola Calzolari capogruppo di Amo Pistoia su “tutela delle chiese romaniche”.

La terza interpellanza, del consigliere Giampaolo Pagliai di Centristi Forza Italia, riguarda l’estensione della rete idrica. L’ultima interpellanza è della capogruppo della Lega Cinzia Cerdini sul cimitero per animali da compagnia.

Poi si passa a un ordine del giorno presentato dai gruppi Pistoia Ecologista Progressista, Partito Democratico, Civici e Riformisti relativo a “adesione patrocinio del Comune di Pistoia al Toscana Pride 2023”.

In programma anche una mozione del consigliere Lorenzo Boanini del Partito Democratico per incentivare la raccolta e il riciclo delle bottiglie Pet promuovendo con la compartecipazione delle aziende specializzate del settore e sensibilizzando l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti in città.

A chiudere l’assemblea una petizione al consiglio comunale sulle criticità del quartiere di Bonelle.

[puggelli — comune di pistoia]