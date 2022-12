IL CONSORZIO DI BONIFICA MEDIO VALDARNO VINCE LO SMARTPHONE D’ORO 2022

Premiato il progetto video “Le avventure del Signor CBMV” tra le 65 candidature nazionali alla terza edizione del premio per la comunicazione digitale di PA Social.

FIRENZE. Il Presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ha ritirato mercoledì scorso il riconoscimento tematico “Ambiente e sostenibilità” dell’edizione 2022 dello Smartphone d’Oro, premio rivolto alle migliori esperienze di comunicazione e informazione pubblica digitale.

Cos’è il Consorzio di Bonifica? Cosa fa? Difficile da spiegare, in tempi in cui di rischio idrogeologico, difesa del suolo e tutela dell’ambiente ci si ricorda poco o solo quando è ormai troppo tardi.

“Partendo da queste domande e questa sfida è nata l’idea di realizzare una campagna di video tematici che promuovano il Consorzio di bonifica, le sue funzioni e le sue attività più strategiche – spiegano dal Consorzio – Il progetto è rivolto in primis ai cittadini contribuenti del territorio interessato, ma è pensato per essere anche strumento universalmente valido di comunicazione digitale innovativo e per questo ancor più efficace anche in ambito pubblico.

Non i soliti video autocelebrativi o classicamente corporate, ma un vero e proprio progetto narrativo quanto più possibile insolito e accattivante, in grado dunque di catturare l’attenzione della cittadinanza e del pubblico più giovane, ma non solo.

Di qui la scelta di rivolgersi e affidarsi a professionisti delle produzioni cinematografiche per una proposta creativa e stilistica che ci ha convinto perché basata sull’ ironia, su una spiccata marcatura stilistica ispirata all’opera di Wes Anderson e ad un personaggio guida piuttosto particolare – eccentrico, bizzarro ma elegante, visivamente in contrasto con l’ambiente circostante – in grado quindi di coinvolgere l’audience nella fruizione della prima e unica miniserie dedicata alla bonifica.

A questi video si accompagnano altrettante brevi interviste a dirigenti e tecnici del Consorzio con più dettagliate informazioni tecniche e descrittive quale utile strumento di approfondimento destinato invece ad un pubblico più attento e consapevole.

Manutenzioni – Impianti – Grandi opere e casse di espansione – Contributi, appalti e bilanci – Emergenze – Agricoltura e ambiente sono queste le puntate insieme al nostro Signor CBMV”.

I video de “Le avventure del Signor CBMV” sono disponibili sul canale Youtube del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno.

La cerimonia si è tenuta mercoledì 14 dicembre a Roma a Binario F e in diretta sui canali social dell’associazione PA Social (Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch) e ha visto il Consorzio di Bonifica toscano emergere tra le 65 candidature arrivate da enti e aziende pubbliche di tutta Italia, valutate prima da una giuria scientifica di esperti, composta da importanti esponenti del mondo del giornalismo, della comunicazione, del digitale e dell’innovazione, poi dal voto popolare.

