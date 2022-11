IL CORDOGLIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA MEDIO VALDARNO PER LA SCOMPARSA DI ACHILLE MORISANI

Il geometra pistoiese era stato funzionario dell’Ufficio del Genio Civile di Pistoia e dunque a strettissimo contatto con l’allora Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese

PISTOIA. È venuto a mancare nei giorni scorsi a Pistoia il Geometra Achille Morisani e appresa la notizia solo dopo che ormai si erano tenute le esequie, sono soprattutto i tecnici e le maestranze dell’ex Consorzio di Bonifica dell’Ombrone Pistoiese che meglio lo hanno conosciuto e apprezzato sia umanamente che professionalmente a volergli dedicare un affettuoso pensiero.

“La scorsa settimana ci ha lasciato una persona a noi molto cara, un tecnico che ha trascorso la sua vita a servizio del territorio svolgendo per molti anni la carica di Funzionario dell’Ufficio del Genio Civile di Pistoia e offrendo la sua preziosa consulenza e collaborazione, anche dopo il pensionamento, a tutto il Consorzio di Bonifica.

Ha trasmesso a chiunque abbia avuto la fortuna di confrontarsi con lui la sua profonda passione per l’idraulica offrendo, con il suo spirito coinvolgente, il suo immenso sapere e la sua esperienza.

Tutti lo ringraziamo per essere stato un punto di riferimento importante e per esser stato un esempio di disponibilità, impegno, competenza e capacità e gli esprimiamo profonda gratitudine per i suoi insegnamenti che ritroveremo sempre nei numerosi testi che ha scritto e soprattutto nei nostri ricordi”.

Tra le ultime occasioni di collaborazione con il Consorzio di Bonifica di Morisani si ricorda anche il supporto per i contenuti tecnico scientifici del progetto “Disegni d’acqua. Acque e trasformazioni del territorio” sulla storia di Pistoia, dei suoi uomini e delle sue terre che s’intreccia, da sempre, con la storia delle sue acque.

La mostra è oggi parte dell’allestimento “Fortezza d’acqua” liberamente visitabile in orario di apertura della Fortezza di Santa Barbara, situata tra l’altro proprio lì di fronte agli uffici del Genio Civile di Pistoia che hanno ospitato per anni l’appassionato lavoro di Morisani.

