IL CORDOGLIO DEL SINDACO E DELLA GIUNTA PER LA TRAGICA SCOMPARSA DI PIERO TAITI

Taiti era un medico molto conosciuto in città e presidente dell’Università del Tempo libero Eliana Monarca. Il sindaco Matteo Biffoni e la giunta comunale esprimono il proprio cordoglio per la tragica ed improvvisa morte di Piero Taiti, avvenuta questa mattina

PRATO. Medico molto conosciuto e stimato in città, già direttore sanitario dell’ospedale Misericordia e Dolce fino alla metà degli anni 2000, Taiti era presidente dell’Università del Tempo Libero Eliana Monarca ed anche in questa veste ha collaborato con le istituzioni locali senza far mai mancare il suo sguardo attento. Ha messo inoltre la sua professione al servizio del mondo del sociale ed è stato direttore sanitario di Anffas.

“Un professionista stimato, un uomo colto, positivo, dotato di sguardo bonario ma anche appuntito — commenta il sindaco Matteo Biffoni — mancherà moltissimo.

Un carissimo saluto alla figlia Chiara e al figlio Ghigo, ai quali la vita ha riservato in pochi giorni un doppio tragico lutto, prima la madre poi il padre Piero”.

[comune di prato]

Leggi anche:

lutto. È MORTO IL DOTTOR PIERO TAITI – Linea Libera

SI RIBALTA CON L’AUTO E MUORE – Linea Libera