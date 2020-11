IL COVID, TOMASI E VICOFARO: BASTA CON L’ALLARMISMO IRRESPONSABILE

14 settembre: l’Asl effettua un sopralluogo a Vicofaro ed emana conseguenti prescrizioni per alleggerire le presenze in funzione di prevenzione anti-Covid.

2 ottobre: si svolge un incontro in Regione alla presenza dell’ancora per poco Presidente Rossi, don Biancalani, Prefetto, Vescovo e Tomasi, per concordare le modalità di attuazione delle prescrizioni ASL. Segue l’ordinanza regionale che affida all’Asl l’individuazione degli spazi di accoglienza necessari, in collaborazione con la Diocesi e con la supervisione di don Biancalani.