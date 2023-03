 “IL DIO BAMBINO” A PISTOIA E A LAMPORECCHIO IL MONOLOGO SCRITTO DA GABER E LUPORINI

Va in scena venerdì 10 marzo, alle ore 21 al Funaro di Pistoia e sabato 11, alle ore 21, al Teatro Comunale di Lamporecchio “Il Dio bambino”, regia di Giorgio Gallione, testo di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, che introduce alla particolarissima maniera del cantautore di scrivere per il teatro. Una storia d’amore, un racconto di tragicomica, potente contemporaneità, contrappuntato da frammenti di canzoni di Gaber.

PISTOIA — LAMPORECCHIO. Va in scena venerdì 10 marzo, alle ore 21 al Funaro di Pistoia (data già sold out) e sabato 11, alle ore 21, al Teatro Comunale di Lamporecchio “Il Dio bambino”, regia di Giorgio Gallione, testo di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, che introduce alla particolarissima maniera del cantautore di scrivere per il teatro.

Una storia d’amore, un racconto di tragicomica, potente contemporaneità, contrappuntato da frammenti di canzoni di Gaber. Scritto nel 1993 da Giorgio Gaber e Sandro Luporini, il monologo Il dio bambino prosegue e approfondisce, dopo Parlami d’amore Mariù e Il Grigio, il particolarissimo percorso teatrale del Gaber di quegli anni.

Esempio emblematico del suo teatro di evocazione, Il dio bambino racconta una normale storia d’amore che si sviluppa nell’arco di alcuni anni e dà agli autori l’occasione di indagare su l’Uomo, per cercare di capire se ce l’ha fatta a diventare adulto o è rimasto irrimediabilmente bambino, un bambino che si vanta della sua affascinante spontaneità invece di vergognarsi di un’eterna fanciullezza.

Un uomo a confronto con una donna, il migliore testimone per mettere in dubbio la sua consistenza, la sua presunta virilità. Come d’abitudine, Gaber e Luporini conducono un’indagine lucidissima, mai autoassolutoria, spietata e affettuosa al contempo, che cerca di radiografare le differenze tra questi due esseri, così simili e così diversi, con la consapevolezza che se queste differenze si annullassero, la vita cesserebbe di esistere.

Così tra le righe affiora la speranza, il ponte verso un futuro meno imperfetto. Ne Il Dio bambino è la nascita di un figlio a far ritrovare al protagonista il senso del proprio agire, tra lampi di autoironia e umorismo.

A trent’anni di distanza rimane un testo di incredibile forza e attualità, cinico ma commovente. Un teatro disturbante, nel suo stimolo a ripensare a noi stessi, ma di grandissima empatia.

Ambientato in un metaforico locale in disfacimento, tra bottiglie semivuote e fiori calpestati, a raccontare allusivamente una sorta di festa finita male, lo spettacolo è contrappuntato da frammenti di canzoni di Giorgio Gaber.

La regia di Giorgio Gallione, prezioso motore di una rinnovata vita scenica del teatro di Gaber valorizza l’attualità e l’empatia di questo testo, trovando un perfetto connubio con l’interpretazione di Fabio Troiano, talentuoso e versatile attore di teatro, cinema e tv, abile nell’attraversare con analogo successo testi comici e intimisti, qui atteso a una funambolica prova d’attore.

Prezzi il Funaro: 18 euro intero, 15 euro ridotto (Over 65, soci UNICOOP Firenze, possessori Carta Fedeltà Far.com, abbonati stagioni Teatri di Pistoia, allievi Scuola di Musica e Danza Mabellini, iscritti corsi il Funaro, soci CRAL e Associazioni convenzionate), 14 euro (Formula “LIBERO”), 8 euro (possessori Giovani Card / in collaborazione con UNICOOP Firenze; possessori Carta dello Studente della Toscana.

Prezzi Teatro Lamporecchio: Platea numerata 18 euro intero, 17 euro ridotto*, 15 euro under30; Galleria I numerata 14 euro intero, 13 euro ridotto*, 11 euro under30; Galleria II numerata 12 euro intero, 11 euro ridotto*, 9 euro under30 (*riduzioni: Ultra65, cral e associazioni teatrali, gruppi organizzati di minimo 10 persone, abbonati stagioni ATP Teatri di Pistoia.

Prevendita:

Biglietteria Teatro Manzoni 0573 991609 – 27112 (dal martedì al giovedì ore 16/19; venerdì e sabato ore 11/13 e 16/19)

Biglietteria il Funaro 0573 977225 (martedì e mercoledì, ore 16/21). La biglietteria del Funaro sarà aperta, nel giorno di spettacolo, un’ora prima dell’inizio della rappresentazione.

Biglietteria del Teatro di Lamporecchio nei giorni di venerdì 10 marzo (16,30/19.30) e sabato 11 marzo (ore 16.30/19.30 e dalle 20.30).

Prevendita online: www.bigliettoveloce.it

[sirianni — teatri di pistoia]