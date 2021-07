IL DIRIGENTE SCOLASTICO PAOLO BERNARDI IN PENSIONE

L’incontro con il Presidente della Provincia Luca Marmo

PISTOIA. In questi giorni impegnato anche come presidente di commissione agli esami di maturità al Liceo Forteguerri, il Dirigente Scolastico Paolo Bernardi andrà in pensione dal primo settembre.

Il Presidente della Provincia Luca Marmo lo ha voluto salutare anche a nome di tutto il Consiglio Provinciale.

Laureato in Ingegneria elettronica, Bernardi ha insegnato dal 1985 al 2012, prima 4 anni all’ Istituto Fedi e quindi per i successivi 23 anni all’Istituto Pacinotti. Diventato Preside nel settembre 2012 il Dirigente Paolo Bernardi ha guidato l’Istituto Fedi-Fermi per 9 anni.

Il Presidente Marmo ha ringraziato il Preside Bernardi dell’impegno speciale profuso quotidianamente a favore degli studenti, che di fatto “hanno rappresentato la centralità del suo lavoro”.

Marmo ha sottolineato la gratitudine per i rapporti sempre costruttivi con la Provincia che hanno reso possibile una speciale collaborazione.