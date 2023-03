IL “FIORENTINA ENSEMBLE” A BURIANO PER CELEBRARE LA TOSCANA E IL GRANDUCA LEOPOLDO

Nella chiesa di San Michele alle 18 si esibiscono Giorgio Revelli all’organo e Matteo Romoli al flauto

QUARRATA. Domenica a 19 marzo alle ore 18.00 presso la Chiesa di San Michele Arcangelo a Quarrata si esibirà il Fiorentina Ensemble con due solisti d’eccezione Giorgio Revelli all’organo e Matteo Romoli al flauto. Sarà l’occasione per ascoltare la voce dolce e delicata di uno dei più antichi e preziosi organi della diocesi di Pistoia, si tratta dell’Agati opus 419 del 1853 recentemente restaurato. L’evento ad ingresso libero sotto l’egida del Consiglio Regionale della Toscana fa parte della stagione concertistica dell’Associazione Arte e Musica Toscana attiva dal 2017 su tutto il territorio della Toscana con numerosi concerti cameristi ed orchestrali spesso accompagnati da conferenze storico-musicali.

Il concerto avrà lo scopo di celebrare la Festa della Toscana e ricordare che il Granduca Leopoldo fu il primo governante al mondo ad abolire la pena di morte. Musiche di Anonimo, Albinoni, Bach, Händel, Chédeville, Soler, Mozart e Mercadante.

Revelli ha compiuto gli studi musicali di organo e clavicembalo presso il Conservatoire National de Région di Nice (Francia). Titolare del DE (Diplòme d’Etat de professeur de musique, specializzazione organo) conseguito a Toulouse (Francia), dal 2007 è organista titolare del grande organo Locatelli-Bossi presso la Basilica Santuario del Sacro Cuore in Bussana di Sanremo e dal gennaio 2016 è direttore del coro, organista titolare e responsabile degli eventi e delle attività musicali della Cattedrale di S. Maurizio ad Imperia.

Si esibisce regolarmente in Italia, Europa, America del Sud e USA ospite di prestigiosi festival internazionali. Collabora con l’Orchestra da Camera Fiorentina e la Sinfonica di Sanremo. Incide per la casa discografica Classic Concert di Salisburgo e per la italo-tedesca Centaurus Music.

Romoli laureato con lode, tiene concerti in Italia e all’estero (Svizzera, Spagna, Francia, Slovenia, Ungheria, Polonia e Norvegia). È autore de “Il Flauto” edito da Arduino Sacco Editore. Suona come Primo Flauto nell’Orchestra Fondazione Nuove Assonanze di Prato, nell’Orchestra Nuova Europa e nell’Orchestra dei Filarmonici di Firenze.

Ha collaborato e collabora con le seguenti orchestre: Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino e Toscana Classica (I Flauto), Orchestra da Camera Fiorentina (I Flauto), DIMI di Roma, Crunch di Bologna (strumentisti Teatro Comunale di Bologna), OperaFestival di Fiesole (con elementi del Maggio Musicale Fiorentino), Sinfonica Italia Classica, Florence Symphonietta, Tuscan Chamber Orchestra (I Flauto) e Sinfonica di Massa e Carrara. Ha inciso per Stradivarius, The Achord Pictures e registrato in diretta per Rai Radio3 e Sky. Ha insegnato presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno.

