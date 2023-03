IL FIORENTINA ENSEMBLE AL NUOVO CENTRO GIOVANI DI MONTALE

Prevista anche la partecipazione di alcuni allievi del Liceo Musicale di Prato

MONTALE. Giovedì 30 marzo alle ore 18.15 presso il Nuovo Centro Giovani di Montale in Via Boccaccio, si esibirà il Fiorentina Ensemble con Matteo Romoli, flauto e Direttore.

Parteciperanno anche alcuni allievi del Liceo Musicale di Prato premiati in concorsi nazionali e internazionali come Michelangelo Arrigucci flauto e Camilla Zannoni corno e pianoforte.

I ragazzi sono preparati dallo stesso Romoli e dal Maestro Rocco Caruso. Verranno eseguiti brani per flauto e pianoforte, flauto ed ensemble e per voci e pianoforte sul tema della Fiaba e del Capodanno dell’Annunciazione in collaborazione con il Consiglio Regionale della Toscana.

Il piccolo negro di Debussy è un brano allegro che descrive la leggera e accattivante danza di un ragazzino di strada che balla a un ritmo incontenibile. Questa musica ci ricorda la danza, il gioco e a volte la spensieratezza dei bambini presenti nelle fiabe. Il corale del ‘500 di Selnecker con la sua melodia antica ci fa immaginare il tipico castello medioevale delle fate.

Dato che siamo nel periodo di fine marzo ascolteremo anche brani sacri di Anonimo, Zipoli e Mozart per ricordare il Capodanno dell’Annunciazione, festa religiosa ma anche mondana (il Capodanno Toscano fino al 1749 cadeva il 25 marzo, il giorno dell’Annunciazione).