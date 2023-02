IL FONDO MARCO MUNGAI A FIANCO DI GIORGIO TESI GROUP PER L’EMERGENZA IN TURCHIA

Consegnati principalmente pannolini, latte in polvere, coperte, cibo in scatola acquistati con i fondi raccolti durante un aperitivo per il rinnovo delle quote associative

PISTOIA. Ieri pomeriggio l’Associazione Culturale Fondo Marco Mungai si è riunita nel piazzale del vivaio Giorgio Tesi Group per consegnare i beni destinati alla Turchia. “in un momento di emergenza come questo ci sembrava scontato dover fare la nostra parte, afferma il Presidente dell’Associazione Giulio Lotti, abbiamo una settimana fa organizzato un aperitivo per il rinnovamento delle iscrizioni alla nostra associazione e ci è sembrato giusto destinare il ricavato di questo, e parte dei fondi a nostra disposizione, per la Turchia. Con oggi si apre inoltre un momento di collaborazione della nostra Associazione con il Gruppo Giorgio Tesi che speriamo possa continuare nel tempo”

Tra gli acquisti si trovano principalmente pannolini, latte in polvere, coperte, cibo in scatola che sono stati consegnati dai rappresentanti dell’associazione a Fabrizio Tesi, titolare dell’azienda che si sta occupando in questi giorni di fare da punto di raccolta a Pistoia per i beni di prima necessità e del trasporto di questi in Turchia.

