IL FONDO MARCO MUNGAI DONA TABLET E MODEM PER LE SCUOLE

PISTOIA. Il Fondo Marco Mungai, grazie alla raccolta fondi promossa negli ultimi mesi, ha donato 28 tablet, per un valore di circa 3000 euro e 25 modem per la connessione Internet, per circa 1500 euro a cui si aggiungeranno bonifici per l’acquisto di altre connessioni per un valore totale di 5300 euro a beneficio delle scuole che ne hanno fatto richiesta.

La donazione si è tenuta ieri, martedì 9 giugno, nella sede dei Servizi Educativi del Comune di Pistoia alla presenza del sindaco Alessandro Tomasi, dell’assessore all’istruzione Alessandra Frosini, dei dirigenti scolastici coinvolti.

I tablet e i modem sono stati consegnati ai dirigenti scolastici degli istituti “Leonardo da Vinci”, “Cino da Pistoia”, “Frosini-Marconi”, e “Suore Mantellate”.

“Un aiuto prezioso quello promosso dal Fondo che tiene vivo in tutti noi il ricordo di Marco Mungai – afferma l’assessore all’istruzione Alessandra Frosini —. In questo periodo così difficile per i ragazzi e per la scuola in generale sono stati molti i genitori e cittadini che hanno ringraziato i servizi educativi del Comune per essere stati presenti, nei modi possibili, anche restando a distanza.

Credo quindi che sia doveroso dire grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta del Fondo Marco Mungai ed hanno partecipato alla gara di solidarietà che ha portato benefici anche al mondo della scuola”.

L’acquisto dei tablet e modem per le scuole è stato possibile grazie alle tante donazioni pervenute al Fondo Marco Mungai svincolate dalla raccolta per l’ospedale San Jacopo.

“Il Fondo Marco Mungai è nato con l’intento di partecipare alla vita educativa e culturale della città – ha dichiarato il presidente del Fondo Marco Mungai Giulio Lotti —. Perciò, in questo periodo in cui gli studenti devono confrontarsi con la didattica a distanza, abbiamo deciso di agevolare il mondo scolastico che non in tutti i casi era preparato alle lezioni in digitale.

Una collaborazione che inizia oggi con questa donazione di tablet e modem ma che continueremo a promuovere anche in futuro”.

[comune di pistoia]