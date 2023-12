IL GRANDE RITORNO DEL CORO GOSPEL INTERNAZIONALE DI PISTOIA

Mercoledì 20 dicembre alla Santissima Annunziata si terrà il concerto di Natale

PISTOIA. Questo scorcio di 2023 ci regala il grande ritorno sulle scene del Coro Gospel Internazionale di Pistoia, diretto dal medico chirurgo dell’Ospedale San Jacopo, Augustine Iroatulam. Un ritorno dolcissimo, per augurare Buon Natale e Felice Anno Nuovo ai pistoiesi, di città e provincia. Ma non solo: a tutti i toscani.

Mercoledì prossimo 20 dicembre, dalle 21 nella chiesa della Santissima Annunziata a Pistoia, ecco il Concerto Gospel di Natale con la partecipazione straordinaria di Silvia Benesperi e Piero Frassi e il Coro Voci Giovanissime Internazionali di Pistoia, diretto da Concetta Graziano.

Rammentate la storia della Santissima Annunziata? Qualche anno fa il tetto e altri parti della struttura cadevano a pezzi: si rischiava la chiusura dell’edificio per mancanza di fondi per il restauro. Il Coro Gospel Internazionale di Pistoia iniziò a sensibilizzare la società civile pistoiese per il recupero di questa splendida chiesa. Optò per “Una doccia fredda per la Santissima Annunziata” e, con il supporto dei mass media, dette vita anche a un partecipato concerto gospel nel chiostro dell’edificio, raccogliendo risorse importanti per dare avvio alla ristrutturazione. Tutto ciò ebbe anche il sostegno di enti e aziende: oggi che il lavoro è finalmente terminato, il Coro torna a esibirsi in quello scenario, anche grazie al prezioso supporto del segretario della parrocchia, Luca Biagini.

Agli ordini del direttore Augustine Iroatulam, troveremo i coristi Concetta Graziano, Silvia De Lotto, Serena Fusilli, Isobel Wilke, Monica Galigani, Silvana Monti, Elisa Zanetti, Stefania Dello Russo, Alessandra Lucarelli, Claudia Balli, Claudia Micale, Gianna Del Pistoia, Luisa Vivarelli, Sonia Provvedi, Lucia Giovannelli, Antonella Macaluso, Sylvester Iroatulam, Stefano Calistri, Gherardo Gherardini e Raffaele Petrucci. Alle chitarre ci saranno Gino Lapolla, Antonio Giomi e Daniele Frati, alle tastiere Silvia De Lotto e il professor Angelo Corioni.

Ricordiamo che negli anni il Coro Gospel Internazionale di Pistoia è assurto a popolarità nazionale non solo per la bravura di direttore, interpreti e orchestrali, ma per aver portato in tutta Italia e all’estero, specialmente nel Regno Unito, le proprie iniziative di solidarietà e beneficenza, sempre ricche di passione e allegria contagiosa.

Per informazioni sui concerti e sull’attività del Coro è possibile contattare i numeri di cellulare 347 3622503 o 333 7356041.

Coro Gospel Internazionale di Pistoia