il grido della pace. I BAMBINI DELLA PARROCCHIA DELLA RESURREZIONE VINCONO IL CONCORSO DEI PRESEPI

Successo per il concorso promosso dall’Ufficio Catechistico della diocesi di Prato

PRATO. I bambini della parrocchia della Resurrezione hanno vinto il concorso dei presepi promosso dall’Ufficio catechistico diocesano di Prato. A decretarlo è stato il voto dei visitatori della mostra «Presepiando al catechismo», allestita nell’oratorio della Madonna del Buon Consiglio in via Garibaldi, in pieno centro storico.

Oltre tremila i voti espressi per il concorso di quest’anno che aveva come tema «Il grido della pace».

Al secondo posto le parrocchie di San Pietro e della Visitazione a Galciana, che hanno partecipato insieme, mentre terza classificata è la parrocchia di San Paolo.

[diocesi di prato]