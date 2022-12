IL LABORATORIO DI MATEMATICA E STATISTICA DELL’ISTITUTO FERMI INTITOLATO A STEFANIA PELÀ

In ricordo della insegnante scomparsa nel 2021 sono stati premiati gli studenti delle gare di matematica. Stamani la cerimonia di premiazione

PISTOIA. [a.b.] Stamani, 9 dicembre 2022, docenti e studenti dell’istituto Fedi-Fermi di Pistoia si sono riuniti per ricordare l’insegnante Stefania Pelà, venuta a mancare un anno fa lasciando un grande vuoto.

Il dipartimento di matematica – aa.ss. 2015 -2022 – ha voluto omaggiarla dedicandole il “Laboratorio di matematica e statistica” della sede Fermi.

“Nel ricordarla — scrive Claudia Micale — viene in mente quanto sempre sottolineato nei primi percorsi di formazione per noi insegnanti: Un valido docente oltre ad esprimere competenze didattiche e relazionali con i propri studenti, con i loro genitori e con i colleghi, ha il dovere di mostrare la propria professionalità anche in tutto l’ambito amministrativo che la scuola richiede. La collega Pelà è riuscita a esprimere un’alta professionalità proprio in tutti questi ambiti: ha avuto importanti ruoli in varie commissioni e in vari gruppi di lavoro, si è impegnata con dedizione nell’attività sindacale e ha sempre svolto la sua azione didattica con estrema professionalità”.

“A tutti — continua — manca di Stefania quel suo sorriso che spesso riusciva a sdrammatizzare anche situazioni molto difficili e manca quel suo sguardo sulle varie problematiche del mondo della scuola, teso sempre a cercare di individuare soluzioni senza mai cedere allo sconforto che, a volte, anche un insegnante può provare. Anche se il vuoto lasciato dalla collega è grande, è però altrettanto grande l’eredità che i colleghi vogliono cogliere.

La professionalità di Stefania era impregnata di un sentimento di amore per questa scuola perché ne riconosceva l’importanza nel tessuto sociale pistoiese e due erano i pilastri su cui si esprimeva la sua attività professionale: l’inclusione e la valorizzazione dei nostri studenti”.

Proprio per condividere lo spirito con cui la professoressa Pelà ha espresso il suo lavoro, le colleghe e i colleghi del dipartimento di matematica hanno deciso di coinvolgere gli studenti in questo giorno di commemorazione. Giovedì 1 dicembre infatti, si è svolta una gara di matematica nell’ambito di un progetto curato dalle professoresse Elisa Scuderi e Ginetta Fusaro.

I 7 studenti che si sono distinti nelle varie categorie sono stati quindi premiati durante la cerimonia di commemorazione di stamani. Alla commemorazione era presente anche il marito di Stefania Pelà – prof. Andrea Mazzei – che le ha dedicato bellissime e dolcissime parole.

Di seguito la classifica completa delle gare di matematica svolte giovedì 1 dicembre 2022.

N° BIENNIO TRIENNIO

1 1IE Francesco Giovannetti 4IB Gianluca Pacini

2 1ID Giorgio Zhou 5MB Michele Santucci

3 2IG Jacopo Baccheschi 5KA Martino Buracchi

4 2IC Marco Cappellini 4AA Christian Danti

5 2IE Giulio Maria Giannarini 3CHA Aurelio Frosini

6 2IG Tommaso Monti 5IB Niccolò D’Annibale

7 2MB Tommaso Belli 4MB Otman Naji

8 2CTA Viola Bolognini 3CHB Andrea Caputo

9 1MB Giorgio Kercunga 4MB Roberto Xhafa

10 1IE Anass Naji 3MC David Bardelli

Ringraziamenti per la giornata di oggi sono andati al Dirigente Scolastico, al vicepreside professor Riccardo Marchese, alla professoressa Elena Soverchia, a Massimiliano Giannini e Piero Pardini dell’ufficio tecnico e ai signori Giambattista Labreglio e Yuri Grazzini.