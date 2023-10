IL LETTORE DELL’ANNO 2023 È IL PICCOLO MATTIA, 5 ANNI E 125 LIBRI PRESI IN PRESTITO

La premiazione si è svolta sabato scorso in occasione del compleanno della biblioteca “Bartolomeo Della Fonte”. L’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero: «la lettura ci invita alla riflessione, al dialogo e all’empatia per costruire un nuovo tempo di pace»

MONTEMURLO. Sabato 28 ottobre la biblioteca “Bartolomeo Della Fonte” ha festeggiato i suoi 20 anni dal trasferimento nei nuovi locali della limonaia di Villa Giamari con una giornata di divertimento tra gli scaffali dedicata ai più piccoli. Nell’occasione la biblioteca ha consegnato il “Premio lettore dell’anno” ai più affezionati e assidui lettori.

Al primo posto si è classificato Mattia Mehdihoxha, 5 anni appena e ben 125 libri presi in prestito durante l’anno. Al secondo posto c’è Penelope Bruno, 13 anni, con 95 prestiti, mentre sul gradino più basso del podio si è piazzato Duccio Vannoni, 14 anni, e 78 libri letti durante l’anno.

Gli altri premiati sono Emy Luna Vicino, 10 anni e 72 libri, Giulia Schiavone 8 anni e 61 libri presi in prestito, Cassandra Bruno 11 anni e 58 libri, Alessandro Lavini 4 anni e 60 libri, Marta Formato 7 anni 59 libri, nono posto per Aisha Hamed Nicoletti 5 anni e 50 libri e Albert Barbieri 8 anni e 48 libri.

A consegnare i premi c’era l’assessore alla cultura del Comune di Montemurlo, Giuseppe Forastiero che ha regalato a ciascun bambino un libro per continuare ad alimentare la voglia di leggere e di scoprire nuove storie. «La lettura è fondamentale per i nostri bambini, accresce il vocabolario e le abilità linguistiche, permette di sviluppare concentrazione e attenzione.

Attraverso la lettura si costruiscono relazioni, si acquisiscono regole sociali e valori morali, aumenta l’autostima — dice Giuseppe Forastiero — Chi legge non fa la guerra. In questo momento così difficile a livello internazionale con le terribili immagini che ci arrivano dalla Terra Santa, la lettura ci invita alla riflessione, al dialogo e all’empatia per costruire un nuovo tempo di pace».

Intanto negli spazi della biblioteca “Bartolomeo Della Fonte” continuano le domeniche di aperture straordinarie pomeridiane fino alle 18. Nello spazio bambini “Il Libro parlante” domenica 5 novembre alle ore 16,30 partirà un nuovo ciclo di letture animate e laboratori per bambini dai 3 agli 8 anni dal titolo Fra un minuto? Il tempo magico dei bambini.

Il tempo in cui viviamo intriso di frenetiche anticipazioni e per i bambini rischia di diventare troppo pieno o troppo vuoto, troppo leggero o troppo pesante. Ed ecco che il tempo della lettura diventa un tempo prezioso perché un buon libro, come un treno o un aereo ci porta in un altro mondo.

Il primo incontro di domenica 5 novembre avrà per tema Quanti tempi in una sola giornata, il 12 novembre sarà la volta de Il ritmo poetico della natura, il 19 novembre Un attimo e poi e infine il 26 ottobre Aspettando.

L’iniziativa è a cura di di Alice Societa Cooperativa sociale. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria, scrivendo a biblioteca@comune.montemurlo.po.it o telefonando allo 0574558567

[masi —comune di montemurlo]