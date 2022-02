IL MADE IN ITALY PASSA ANCHE DALLA RIVALORIZZAZIONE DEI BORGHI

Il Dipartimento di Forza Italia coordinato da Antonella Gramigna presenta un progetto da inserire nel PNRR

PISTOIA. È notizia fresca che con Delibera Giunta Regionale n. 37 del 17/01/2022 viene approvato l’Avviso pubblico destinato ai Comuni toscani per la manifestazione d’interesse finalizzata alla selezione di un Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati.

Un progetto che punta ad identificare la proposta di un intervento pilota volto al recupero del patrimonio architettonico, culturale e ambientale per il rafforzamento dell’attrattività dei borghi e dei centri storici di piccola dimensione, attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, edifici storici o culturali, nonché elementi distintivi del carattere identitario.



L’idea, portata avanti fortemente dal Dipartimento Made in Italy forza Italia toscana, responsabile Antonella Gramigna, presentata con documento dettagliato all’On. Bergamini e Cons. Stella, durante le fasi di completamento progetti da inserire nel PNRR, riguarderà i Comuni che potranno, così, candidare “un solo borgo e una sola idea progettuale”, per adesso come primo step, attraverso il coinvolgimento di altri soggetti, pubblici e privati.

Indispensabile sinergia, senza la quale sarebbe impossibile realizzarlo.

“Una bella notizia, che finalmente può dare risorse utili alla valorizzazione dei nostri Borghi, Toscani, ed a tutto ciò che rappresentano. Un progetto che ho fortemente sostenuto, producendo un documento consegnato ai miei rappresentanti istituzionali perché potessero portare la voce dei tanti abitanti, attività, artigianato e Pro Loco nel Piano di Resilienza.

Il #madeinitaly passa anche da qui: dalla rivalorizzazione dei borghi, e delle sue peculiarità!- afferma Gramigna- il grande limite è quello di aver pensato ad un progetto per un solo borgo, ed è follia.

Adesso, però, si metta in moto la macchina amministrativa per portare a compimento il progetto intero, così come pensato all’origine, che potrà dare maggiore visibilità alle nostre bellezze!”

Forza Italia toscana