il marzo delle donne. OGGI LA PRESENTAZIONE DI “TI BACIO QUANDO TORNO: STORIA DI SANTINA”

Appuntamento oggi, 14 marzo ore 21,15 alla Sala Banti con il libro dedicata alla memoria di Santina Cannella che difese con la vita il suo diritto a studiare e scegliere chi amare

MONTEMURLO. Il marzo delle donne, il mese dedicato alle iniziative dedicate all’approfondimento dei temi legati all’universo femminile, continua oggi, martedì 14 marzo alle ore 21,15 al teatro della Sala Banti con la presentazione del libro- indagine “Ti bacio quando torno: Storia di Santina” (Italian Edition, 2022) di Cataldo Lo Iacono e Salvatore Lombardo.

La pubblicazione racconta una storia vera, quella di Santina Cannella, una ragazza siciliana che negli anni Cinquanta difese a costo della vita il suo diritto di studiare e di scegliere chi amare. Sarà presente l’autore Cataldo Lo Iacono, ex comandante della polizia municipale del Comune di Montale, in conversazione con la presidente dell’ordine degli Psicologi della Toscana, Maria Antonietta Gulino. Le letture sono a cura di Elisa Chiappinelli, psicoterapeuta e componente della Commissione pari opportunità che dice: «Il silenzio è il miglior alleato della violenza.

Parlare e conoscere storie come quella di Santina è importante per non dimenticare le vittime e per dare forza a tutte quelle donne che lottano per i propri diritti contro ogni tipo di violenza e sopraffazione».

“Ti bacio quando torno – Storia di Santina”, è un libro che affronta un tragico fatto di sangue avvenuto nel 1954 a Marianopoli, paese in provincia di Caltanissetta, nel cuore della Sicilia. È la storia di Santina, studentessa quindicenne uccisa con sette colpi di pistola dal suo spasimante: un uomo di undici anni più grande di lei che s’invaghisce della ragazzina e non accetta il suo rifiuto.

Una storia che per molti anni è rimasta nascosta e quasi sconosciuta ai più e che è stata ricostruita grazie al lavoro di ricerca storica e giudiziaria di Cataldo Lo Iacono, nato nello stesso paese di Santina. Le iniziative del marzo delle donne sono promosse dall’assessorato e dalla Commissione Pari opportunità

L’ingresso alla serata è libero e gratuito.

[masi —comune di montemurlo]