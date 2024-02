“IL MERCOLEDÌ IN BIBLIO”, APERTURA STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA DELLA FONTE FINO ALLE 23 E PRESENTAZIONE DI LIBRI

Il prossimo appuntamento è per mercoledì 28 febbraio ore 21 con “Al peggio non c’è mai fine” di Beatrice Prisco. Tra i grandi nomi in programma Mario Capanna e Marco Vichi

MONTEMURLO. A Montemurlo la cultura non va a letto presto. Ogni mercoledì la biblioteca “Bartolomeo Della Fonte” ( piazza Don Milani, 1- Montemurlo) resta aperta, con orario continuato dalle ore 9 alle 23. Un’intera giornata per leggere, studiare, ascoltare musica, guardare film o navigare su internet tra gli scaffali della biblioteca comunale che dalla scorsa settimana ha dato il via ad una nuova rassegna di presentazioni editoriali.

Si chiama “Mercoledì in biblio” e ogni mercoledì, fino ad aprile, alle ore 21 propone un autore e un libro da scoprire. Sette appuntamenti, alcuni dei quali con grandi nomi del panorama letterario italiano, come Marco Vichi, l’autore del commissario Bordelli, che il 10 aprile prossimo presenta “Il Ritorno”( ed. Guanda 2024), la storia di Maria, una donna nata bambino che per non rinunciare alla propria identità più autentica dovrà affrontare un’esistenza costellata di sfide e sofferenze.

Tra i nomi più noti c’è poi Mario Capanna (3 aprile) che presenterà “Noi tutti” Da protagonista di una storica stagione di lotte, mostra l’attualità feconda di quel messaggio di grande speranza, riassunta in un pronome: noi.

Il prossimo appuntamento da mettere in agenda è per mercoledì 28 febbraio ore 21 con “Al peggio non c’è mai fine” di Beatrice Prisco, (Ed. Dialoghi, 2023). Dialoga con l’autrice Giada Bolognesi. Nella vita c’è un momento in cui tutti pensiamo al peggio non c’è mai fine. Ci sembra di toccare il fondo e innanzi a noi ci sono solo due possibilità: implodere o esplodere.

La storia, raccontata in forma di diario, è un viaggio di comprensione e accettazione, portato avanti in un anno di rinascita e riscoperta di sé. Il 6 marzo arriva Shakespeare in Boboli di Davide Gucci (Ed. Press & Archeos, 2023) che dialogherà con Francesca Vattiata. Il 13 marzo, nel mese dedicato alle donne, il Gruppo Laboratorio di Scrittura presenta“Intrecci(Ed. Il Castello, 2023). Dialogo tra le autrici e la conduttrice del gruppo. Il 20 marzo Fior di ciliegio nella notte di Pier Paolo Giusti, Ed. Porto Seguro, 2023, in dialogo con l’autore Monica Miglietta e il 27 marzo La favola di Amaranta di Monica Attucci (Ed. Attucci, 2023).Dialogano con l’autrice Alessandro Attucci e Teresa Paladin

«Una nuova iniziativa della biblioteca “Bartolomeo della Fonte” per vivere gli spazi di Villa Giamari, stare insieme e fare cultura- spiega l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero — Una biblioteca come spazio aperto della città, da vivere durante tutta la giornata. Una rassegna che porta, oltre agli autori del territorio, grandi nomi del panorama letterario nazionale e che offre la possibilità di riflettere sui grandi tema del contemporaneo».

Ingresso libero e gratuito senza prenotazione fino ad esaurimento posti

