IL MODELLO FORESTALE PISTOIESE È VIRTUOSO E FA SCUOLA NEL MONDO

Oltre 120 esperti internazionali in visita a filiera legno domani 20 settembre

PISTOIA. Oltre 120 esperti di forestazione provenienti da tutto il mondo, da Scandinavia, Nord America, Sud America e Giappone in numero maggiore, ma anche dai Paesi africani, australiani e neozelandesi.

Insomma, tutto il mondo della forestazione (o quasi) sarà a Pistoia per studiare da vicino l’esempio virtuoso della filiera foresta-legno del territorio pistoiese. L’appuntamento è per domani, mercoledì 20 settembre, con la visita guidata organizzato da CNR e Università di Firenze.

Focus e attenzione sulla gestione attiva ed ecosostenibile del bosco ceduo, finalizzata alla produzione di un mix ottimizzato di materie prime rinnovabili, tra cui materiale strutturale (travi e pali), energia verde (legna da ardere e cippato) e cippatino da pacciamatura, come valido sostituto del famigerato glifosate.

La visita interesserà l’azienda forestale Antonio Orlandini di Cia Toscana Centro. “Si tratta del più grande evento del genere mai visto a Pistoia – commenta Sandro Orlandini, presidente di Cia Toscana Centro —. Gli occhi di oltre 120 esperti di tutto il mondo saranno sulle nostre attività, per capire il modello forestale pistoiese ed esportare le cose buone che siamo riusciti a costruire nel corso degli anni e decenni, in fatto di lavorazioni forestali e sostenibilità, ambientale, sociale ed economica”.

Tutte le Istituzioni scientifiche rappresentate: Università di Vienna – Austria; Università di Lubiana – Slovenia; Sinarmasforestry – Malesia; Istituto Finlandese per la Bioeconomia – Joensuu, Finlandia; Università della Georgia – Athens, GA, USA; Università di Canterbury – Christchurch, Nuova Zelanda; Università Svedese di Scienze Agrarie – Umea, Svezia; Università dell’Idaho – Moscow, ID, USA; Cooperativa Unisylva – Limoges, Francia; Università della Columbia Britannica – Vancouver, Canada; Centro per il Bosco e il Legno della Westfalia-Renania – Arnsberg, Germania; Centro Tecnico Forestale della Catalogna – Solsona, Spagna; Università dell’Arizona Settentrionale – Flagstaff, AZ, USA; Centro per la Scienza del Lavoro Forestale – Helsinki, Finlandia; Università della Finlandia Orientale – Joensuu, Finlandia; Istituto Forestale Bavarese – Freising, Germania; Istituto Forestale della Renania Palatinato – Schoeneberg, Germania; Istituto Federale Svizzero per la Ricerca sulla Foresta, la Neve e il Paesaggio – Birmensdorf, Svizzera; Università della West Virginia – Morgantown, WV, USA; Università Tecnica di Dresda – Tharandt, Germania; Università della Transilvania – Brasov, Romania; Università di Helsinly – Helsinki, Finlandia; Centro statale di Ricerca sul Bosco – Vienna, Austria; Istituto Statale di tecnologia – Poznan, Polonia; Centro di Ricerca sul Bosco – Uppsala, Svezia; Università di Scienze di Poznan – Poznan, Polonia; Università della Sunshine Coast – Sippy Downs, QLD, Australia; Università Laval – Quebec City, Canada; Università di Isparta – Isparta, Turchia; Università di Scienze Applicate di Berna – Berna, Svizzera; Università Nelson Mandela – George, Sud Africa; Università di Auburn – Auburn, AL, USA; Istituto di Ricerca per la Selvicoltura e i Prodotti Forestali – Tsukuba Ibaraki, Giappone; Industrie Milelr Timber – Corvallis, OR, USA; Istituto per la tecnologia di Karlsrhue – Karlsruhe, Germania; Istituto di Ricerca Forestale del Baden-Wuerttemberg – Friburgo, Germania; Università di Giresun – Giresun, Turchia; Industria Cartaria The Navigator – Lisbona, Portogallo; Università di Goettingen – Goettingen, Germania; Istituto Forestale Sloveno – Lubiana, Slovenia; Industria Cartaria Mondi – Vienna, Austria; Università di Tokyo – Tokyo, Giappone; Università di Friburgo – Friburgo, Germania; Università di Iwate – Morioka, Giappone; Creative Optimization Sweden AB – Stoccolma, Svezia; Ministero dell’Agricoltura, Servizio Forestale – Flagstaff, AZ, USA; Università Politecnica di Madrid – Madrid, Spagna; Università Nazionale di Shinsu – Matsumoto Nagano – Giappone; Centro Finalndese per la Ricerca Tecnica – Espoo, Finlandia; Istituto Norvegese per la Bioeconomia – As, Norvegia; Ministero delle foreste e delle Risorse Naturali – Peterborough, ON, Canada.

