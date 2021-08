IL MONTEMURLESE GIOVANNI MAZZANTI IN FINALE AL TORNEO DI BOCCE A STRISCIO DEL GRUPPO ALPINI DI MONTALE

La tredicesima edizione del torneo si è svolta al bocciodromo “Pietro Vannucci” di Montemurlo. Sul gradino più alto del podio la coppia Pileggi —Parisi

MONTEMURLO. Il campione montemurlese di bocce, Giovanni Mazzanti ha sfiorato per un soffio la vittoria alla 13esima edizione del torneo a coppie di bocce a striscio organizzato dal Gruppo Alpini di Montale, che dallo scorso anno si è trasferito al bocciodromo “Pietro Vannucci” di via Deledda a Montemurlo.

Giovanni Mazzanti e il compagno di squadra Augusto Martini hanno disputato nei giorni scorsi la semifinale del torneo contro Giuseppe Pileggi e Patrizio Parisi. Una partita equilibrata e ben giocata da entrambe le squadre con un finale al cardio palma che ha visto l’imposizione di Pileggi—Parisi con un 12 a 11.

Tanta soddisfazione nonostante la sconfitta.

Il torneo, infatti, ha dato la possibilità ai giocatori di ritrovarsi dopo lunghi mesi di fermo forzato a causa del Covid e di giocare insieme.

La ricompensa più grande per tutti è stata una cena conviviale offerta dal gruppo Alpini Montale. Anche l’assessore allo sport Valentina Vespi ha voluto sottolineare l’importanza di questi eventi sportivi per promuovere la socialità e per combattere la solitudine e la marginalizzazione.

[masi — comune di montemurlo]