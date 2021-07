IL MONTEMURLESE MICHEL GALEOTTI RICONQUISTA IL TITOLO DI CAMPIONE ITALIANO DI BILIARDO A COPPIE ALLA GORIZIANA

Galeotti, cognato del motociclista Lorenzo Dalla Porta, lo scorso 1 luglio a Saint Vincent dopo 17 ore di gara ha riconquistato il titolo e dice: «Vincere il titolo italiano la prima volta è stato bello e difficile ma ottenere la riconferma l’anno dopo è straordinario»

MONTEMURLO. Lo sport montemurlese va alla grande in tutte le discipline. Per la seconda volta consecutiva (nel 2020 e nel 2021) Michel Galeotti, 30 anni di Bagnolo, è campione italiano di biliardo a coppie a goriziana. La conferma è arrivata lo scorso 1 luglio a Saint Vincent in Val D’Aosta dopo una gara estenuante andata avanti per ben 17 ore (la conquistare titolo è arrivata a notte fonda).

In gara c’erano 240 coppie provenienti da tutta Italia ma alla fine sul podio sono saliti Michel e il compagno di squadra, il fiorentino Matteo Gualemi, che hanno affrontato in finale i fortissimi Riccardo Belluta e Salvatore Calleri, coppia lombarda che nulla ha potuto contro i fortissimi toscani.

«Vincere il titolo italiano la prima volta è stato bello e difficile ma ottenere la riconferma l’anno dopo è straordinario» dice Michel Galeotti. Il sindaco Simone Calamai e l’assessore allo sport Valentina Vespi hanno accolto il titolo con grande soddisfazione e orgoglio e dicono: «Siamo davvero felici per questa riconferma di Michel e lo aspettiamo municipio per festeggiarlo. Montemurlo è eccellenza in tutte le discipline».

Michel, cognato del motociclista Lorenzo Dalla Porta, è diventato da pochi mesi padre di Michelle e la grande grolla valdostana, il trofeo del campionato nazionale di biliardo, è dedicato alla piccolina alla quale il padre aveva promesso di ritornare con la coppa del vincitore.

[masi —comune di montemurlo]