IL MONTEMURLESE NICOLA CIOLINI NEO PRESIDENTE DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI

La designazione è avvenuta stamani nel corso della assemblea dei soci. Nel pomeriggio l’insediamento del Cda. Ecco tutte le nomine. La soddisfazione del sindaco di Montemurlo Simone Calamai

PRATO — MONTEMURLO. [a.b.] L’ex consigliere regionale Nicola Ciolini (Pd) è il nuovo presidente di Alia Servizi Ambientali. L assemblea dei soci dell’azienda che gestisce i rifiuti in tutta l’area metropolitana, svoltasi stamani, ha ufficializzato la sua nomina come indicata nei giorni scorsi dal Comune di Prato.

La publiazienda avrà come amministratore delegato Alberto Irace (nominato dal comune di Firenze), ex manager di Publiacqua. Del cda fanno inoltre parte l’ex assessore al comune di Campi Bisenzio Vanessa De Feo (in rappresentanza della Piana Fiorentina) e l’avvocato Francesca Vignolini, figura tecnica e già membro del passato Cda. Al comune di Empoli è spettata invece la vicepresidenza rappresentata da Claudio Toni, ex sindaco di Fucecchio. Il nuovo Cda si è insediato nel pomeriggio di oggi.

Il sindaco di Montemurlo Simone Calamai ha appreso la notizia con soddisfazione:

“Sono molto felice per Nicola e desidero fargli pubblicamente le mie congratulazioni per questa importante nomina. Alia è una società strategica e so che Nicola saprà portare tutta la sua esperienza e competenza politica- amministrativa in questo nuovo ruolo.

A Montemurlo i servizi di igiene urbana e la raccolta differenziata hanno toccato negli ultimi anni livelli d’eccellenza (la raccolta differenziata è a oltre l’80%), ma è necessario continuare a lavorare con convinzione per migliorare costantemente la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Nicola Ciolini è stato vice —sindaco del Comune di Montemurlo ed è per tutta la comunità montemurlese un motivo d’orgoglio averlo oggi presidente di questa importante società partecipata. A Nicola e a tutto il nuovo consiglio di Alia vanno i migliori auguri di buon lavoro”.