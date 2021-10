IL MUSEO DEL DESIGN TOSCANO ALLA XIII FLORENCE BIENNALE ART+DESIGN

L’associazione MuDeTo aps dal 23 al 31 ottobre al padiglione Spadolini della Fortezza da Basso proporrà la mostra “Eccellenza di serie/Serial excellence” che vedrà protagoniste anche alcune importanti aziende pistoiesi

FIRENZE. Ideata e organizzata dall’associazione Museo del Design Toscano – MuDeTo APS, Eccellenza di serie / Serial excellence è il titolo dell’esposizione che, in occasione della XIII Florence Biennale Art+Design 2021, in corso dal 23 al 31 ottobre 2021, presso il padiglione Spadolini della Fortezza da Basso di Firenze, raccoglie e propone al pubblico una gamma variegata di prodotti che hanno contrassegnato e rimarcano tuttora l’eccellenza seriale prodotta e progettata in Toscana.

PER UN’IDENTITÀ DI GENERE TERRITORIALE

Il tema della XIII Florence Biennale – Eternal Feminine / Eternal Change. Concepts of Feminity in Contemporary Art and Design –, è una presa d’atto di come la trasmissione culturale non sia stata quasi mai esente da parzialità di genere. Eppure non solo di faziosità di questo tenore è intessuta la narrazione intorno al design industriale. Denegata come autrice, relegata a marginalità operative in ambiti deprecati del “fare progetto”, la progettualità seriale toscana ha molto in comune con l’altrettanto rilevante contributo dato al design dal mondo femminile. Laddove ha creato innovazione, spesso gliene è stata negata la “paternità” (termine illuminante). E laddove ha determinato cambiamenti concreti nelle modalità d’uso e/o di consumo, per sminuirne il valore s’è altrettanto sovente enfatizzato ad arte l’impatto e la forza delle condizioni al contorno.

UN GENIUS LOCI INDUSTRIALE

Con gli oggetti in mostra a Eccellenza di serie / Serial excellence, MuDeTo intende proporre una lettura antitetica (e per certi versi controcorrente) del più che attuale contributo creativo del progetto seriale toscano, garantendo visibilità e giusto valore sia a eredità storiche che a contributi recenti, spesso indebitamente vissuti nell’anonimato o, peggio, confinati nella banalità.

L’esposizione è così dedicata a un ensemble selezionato di prodotti, autori e aziende che non solo hanno operato efficacemente in passato ma che, col loro esempio (talvolta di coraggio pionieristico, talaltra di sagace consolidamento economico), hanno ispirato, promosso e reso possibile quella continuità di livello qualitativo (e relativo riscontro economico nel territorio) tuttora rilevabile nel panorama produttivo regionale.

UNA MOSTRA “ESEMPLARE”

Per questo evento “campione” sono state coinvolte aziende vicine a MuDeTo (già socie e/o presenti alla passata edizione Florence Biennale Art+Design 2019) che consentono una vasta copertura degli ambiti e dei settori in cui il progetto industriale risulta attualmente coinvolto. Con appena 10 oggetti, la mostra Eccellenza di serie / Serial excellence dà infatti conto non solo dei più conosciuti mondi del furniture, dell’automotive e dell’orologeria, ma anche di ambiti industriali meno reputati come la rubinetteria, gli strumenti di riproduzione e amplificazione sonora, le forniture per la ristorazione, le strumentazioni mediche, le apparecchiature scientifiche e industriali e persino l’attrezzatura per l’edilizia.

Una storia produttiva che ricopre quasi un secolo (dal 1934 al 2022) e che, tra produzioni di successo e sperimentali propone orgogliosamente, in anteprima mondiale, il modello inedito della hypercar sartoriale Evantra Pura, progettata da Luca Mazzanti e prodotta da Mazzanti Automobili – realtà alla quale il MuDeTo ha dedicato attenzione e risorse sin dal 2014: acquisendo il modello Evantra nella MuDeTo Web Collection; coinvolgendo l’azienda all’evento Crea©tivity 2015; inserendola nel primo yearbook MuDeTo.

LA “GALASSIA” DEL DESIGN TOSCANO

In ognuno dei contesti citati, gli oggetti in mostra rappresentano momenti peculiari della produzione di specie che a loro volta: a) hanno diversamente inciso sul costume nazionale e internazionale; b) hanno contribuito a stabilire nuovi standard di riferimento per il settore; c) lasciano intravedere scenari tipologici, nuove modalità d’uso e ambiti merceologici non ancora consolidatisi e/o debitamente valutati presso il grande pubblico.

Un ulteriore fil rouge che accomuna gran parte degli esempi proposti è poi il senso “corale” che da ognuno di essi promana. Una coralità di apporti che va certamente oltre la dialettica designer/azienda e ricomprende un collettivo progettuale esteso sia a realtà produttive intermedie sia a collaboratori fondamentali (tecnici, esperti di settore, artieri, terzisti sperimentatori, ecc.) che sovente restano nell’ombra.

Figure in primo luogo “progettanti”, spesso eluse dal racconto odierno sul design ma certo non ininfluenti nei riguardi del complicato iter che va dai primi abbozzi grafici al prodotto finito. Contributi la cui emersione compiuta si rivelerebbe assolutamente utile per meglio discernere l’universo progettuale di oggi come quello di ieri – e ciò vale in particolare proprio per comprendere come e quanto la questione di genere sia un terreno tuttora pressoché incognito non solo per il grande pubblico ma persino per gran parte degli addetti ai lavori.

In estrema sintesi Eccellenza di serie / Serial excellence è un omaggio alla realtà complessa, articolata e diffusa del progetto industriale regionale. Un’occasione importante per le aziende, gli autori e le autrici coinvolti sia in termini di comprensibile e legittimo riscontro personale e/o aziendale, sia nei termini di rivalsa collettiva, di orgoglio allargato al territorio e alle sue genti, agli operai come ai progettisti, alle non esigue imprese di rilievo come alle innumeri microrealtà produttive che sono state corresponsabili di un passato glorioso, fatto sorprendentemente sia di qualità produttiva e progettuale sia di riuscita economica (con il conseguente effetto di prosperità sulle famiglie direttamente coinvolte nella produzione e nell’ambito delle aziende dell’indotto).

Un’opportunità di rivincita – connessa a un prestigio disconosciuto e talvolta persino sconfessato nei riguardi della toscanità in generale – che crediamo di aver colto anche in questo difficile anno di transizione e, ne siamo certi, sapremo cogliere ancora meglio nei prossimi anni.