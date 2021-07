IL MUSEO DELL’OPERA DEL DUOMO RIAPRE NEL FINE SETTIMANA

Si comincia questo sabato con Donatello e il Direttore, visite guidate gratuite con Claudio Cerretelli

PRATO. Il Museo dell’Opera del Duomo di Prato aprirà le sue porte anche nel fine settimana. A partire da sabato 17 e domenica 18 luglio, ogni week end fino a settembre sarà possibile visitare in orario pomeridiano il grande patrimonio storico artistico della Chiesa pratese (il sabato ore 12-17 e la domenica 13-17).

Non solo, per sottolineare questa importante e attesa riapertura, che avviene dopo la serrata dovuta alla pandemia, il direttore dei musei diocesani Claudio Cerretelli propone una visita guidata nella sala detta «del pulpito».

L’appuntamento, in programma sabato 17 e 24 luglio, con doppio turno alle 15 e alle 16, si chiama Donatello e il Direttore ed è pensato per far conoscere ai visitatori le splendide opere che il grande genio del Rinascimento ha realizzato per Prato.

In particolare stiamo parlando delle formelle e il capitello in bronzo del pulpito esterno della cattedrale. Due opere dal grande valore artistico, pensate da Donatello per le ostensioni della Sacra Cintola mariana, la preziosa reliquia custodita nella nostra cattedrale da oltre otto secoli. Al solo costo del biglietto di ingresso (otto euro), sarà dunque possibile partecipare a queste speciali visite curate da Cerretelli e dedicate ai capolavori donatelliani presenti nel museo e poi continuare ad ammirare le altre sale del museo e gli affreschi di Filippo Lippi in cattedrale.

L’idea nasce anche dal fatto che dal marzo 2022 fino al giugno 2023 queste opere – le formelle del parapetto, il capitello di bronzo del pulpito insieme alla capsella di Maso di Bartolomeo che ha contenuto la Sacra Cintola dal 1446 al 1633 – saranno assenti dal Museo dell’Opera del Duomo per essere esposte in un importante mostra su Donatello a Firenze, Berlino e Londra.

Per partecipare alle visite di Donatello e il Direttore è obbligatoria la prenotazione attraverso il sito del museo museidiocesanidiprato.it, fino a un massimo di dodici partecipanti per turno.

Per informazioni, telefono: 0574 29339; email: musei.diocesani@diocesiprato.it.

[diocesi di prato]