il musichiere. COME AI TEMPI DI MARIO RIVA C’ERA LA GENTE CHE “CORRIVA”, COSÌ AI TEMPI DEL ROMITINO C’È CHI CORRE PER IL “FASCINO”

In tutte le cose, cari caporioni della plebe papaverica, democratici delle panchine arcobaleno, dei parcheggini rosa, della riqualificazione del territorio, bisogna – dicevano a Quarrata – “sapécci ìcci”

Altri più grandi sindaci di lui, mai la portan negli angoli più bui

IL ROMITÌN L’INDOSSA CHE È UN PORTENTO

CHE PIOVA, SUONI A MORTO O TIRI VENTO

Era il 1957. Al Musichiere di Mario Riva i concorrenti correvano dalla sedia a dondolo fino a suonare la campanella per poter rispondere sulle canzoni che venivano accennate.

Anche a Quarrata c’è un musichiere: in Comune. E sempre qualcuno corre per suonare la campana e indossare – al posto del Romitino – la famosa e abusata fascia tricolore da sindaco.

A parte che ormai l’Italia non c’è più perché, se pure un tempo si destò, oggi, grazie a tutto il Partigiano grattugiato in busta, che ci hanno propinato le sinistre difensorE del popolo contro il pericolo fascista: l’antisemitismo nero di un tempo sta risbocciando con il colore dei papaveri, notoriamente rosso-brillante, mentre i semi di quel fiore hanno riaddormentato le coscienze e il buonsenso.

A Quarrata, per parodiare un notissimo scherzo goliardico, «la fascia striscia sulla spalla liscia come una coscia della politica moscia che piscia». E, molto spesso, anche fuori del vaso se un costruttore abusivo come il Niccolai può essere mantenuto assessore al territorio alla faccia del popolo bue.

Per esempio, per fare onore al Comune nuovo di Lamporecchio, il Romitinski ha inviato Simonski Niccolajevich con tanto di fascia. Ma aldilà della brioscia, un po’ passata e un po’ floscia, d’un assessore che ammoscia il territorio, anche mentre l’acqua stroscia dal cielo e fa angoscia come una sbroscia (Simonski è ufficialmente: Assessore all’Edilizia – Urbanistica e Programmazione Territoriale; soprattutto a quella di fare, nel suo orto, «come cazzo vuole» vedi il Conto Arancio…), quella striscia tricolore fatta a biscia, sempre stirata e liscia, con cui pure ci scudiscia, gli sta addosso come il sasso del signor Torquato Tasso, quell’omino basso basso che suonava il contrabbasso e cascò diritto poscia in un fosso e la caloscia gli si ruppe insieme all’osso del ditón del piede grosso.

Cerchiamo, perciò, di insegnare anche ai volenterosi, quanto sprovveduti, amminEstratori quarratini, un po’ di galateo istituzionale su chi sì e chi no può portare il galano, quella cosa fatta a mano, variegato e tricolore che ringallu-zzisce il core delle bionde e delle more, senza faccia né pudore come ogn’ammi-nEstratore.

In tutte le cose, cari caporioni della plebe papaverica, democratici delle panchine arcobaleno, dei parcheggini rosa, della riqualificazione del territorio, bisogna – dicevano a Quarrata – sapécci ìcci. E voi, il più delle volte, siete delle Cite (dalla famosa scimmia di Tarzan) ma ’un ci ìte.

Più che ìcci, ùcci ùcci, sento odor di cristianucci: ciacciàte e soprattutto cicciàte a quattro ganasce. E il peggio l’ha chi nasce.

Sotto di voi, il cui unico costante impegno è quello del tarlo: rodere, consumare tutto. Senza riguardo per nessuno e lasciando segatura dietro il suo culo. Che bello, eh?

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]

Satira o non satira? Questo è il dilemma…