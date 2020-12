IL “NATALE VIVO” DELL’ASSOCIAZIONE VIVAISTI ITALIANI A PISTOIA

Otto installazioni-regalo di abeti in otto luoghi della città

PISTOIA. Un maestoso abete alto 11 metri e del peso di 4 tonnellate, illuminato e addobbato con 650 palle del diametro di 20/30 centimetri e 80 metri di nastro rosso, con alla base un contenitore infiocchettato come un grande pacco natalizio.

È l’attore protagonista, collocato in piazza Duomo, della messa in scena natalizia che l’Associazione vivaisti italiani, soggetto referente del Distretto vivaistico ornamentale pistoiese, offre quest’anno a Pistoia.

Otto installazioni di abeti illuminati in otto luoghi significativi della città all’insegna del concept “Natale vivo” di Diade adv, in cui gli alberi di Natale sembrano fuoriuscire da simbolici contenitori di regalo, in maniera più esplicita in piazza Duomo.

Gli altri sette abeti dell’allestimento a verde natalizio dell’Associazione vivaisti italiani si aggirano intorno ai 4 metri di altezza e la ditta che li ha installati è la Eredi di Vettori Lanfranco di Nicola, Silvio e Fabio.

Ecco dove si trovano: piazza Giovanni XXIII, corso Fedi, San Filippo, viale Adua (Rosso Veneziano), Fornaci, Bottegone e Sant’Agostino.

[sandiford — avi]