IL “PAN DI GUIDO”, IL PANETTONE PER I BAMBINI DI FRANCESCO FACCENDI

Il Natale è una festività che raccoglie la famiglia e per i bambini rappresenta un momento magico ed emozionante, romanzato da Elfi e buoni propositi da offrire a Babbo Natale in cambio di ricompense per la buona condotta. Francesco Faccendi, il noto pasticcere pistoiese, ha pensato proprio ai bambini con il suo Pan di Guido

PISTOIA —QUARRATA. in occasione delle festività natalizie, Francesco Faccendi, pasticcere pistoiese premiato con due torte del Gambero Rosso, ha realizzato un panettone per i bambini il Pan di Guido.

La famiglia per Francesco rappresenta la sua grande fonte di energia e di ispirazione e, grazie ad una richiesta del figlio Guido, nasce un panettone semplice senza uvetta e canditi proprio adatto ai bambini, in due versioni: semplice e con gocce di cioccolato. Guido ha dato il suo personale contributo con un bellissimo disegno diventato il packaging del panettone.

Dietro una meravigliosa dedica del suo babbo: “Fatto dall’ amore del babbo verso il figlio”.

Visto il periodo non poteva mancare anche un approfondimento sui tutti i suoi fantastici panettoni realizzati con il lievito madre: dal gusto tradizionale con uvetta e canditi per arrivare al Ruby al cioccolato rosa con amarene e lamponi, arancia e cioccolato, pistacchio glassato, cioccolato nero glassato, aromatizzati al limoncello o al rum e ciocciolato o al vinsanto e la novità di quest’anno è il panettone al caramello salato realizzato con il cioccolato al caramello e servito con una crema al caramello salato da aggiungere al momento del taglio.

Francesco ha lavorato duramente affinchè l’impasto e l’alveolatura interna riuscisse come lui voleva per tutte le varianti, con l’amore, la cura e la precisione certosina che lo caratterizza

La pasticceria di Francesco Faccendi, Tantaroba by Faccendi, ha sede a Quarrata nella provincia di Pistoia e in pochi anni Francesco e la sua compagna Carlotta sono riusciti a renderla celebre grazie alla vittoria del programma Cake Star e al riconoscimento conferito dal Gambero Rosso di due torte per tre anni consecutivi, l’ultimo per il 2024.

L’esperienza di Francesco inizia da autodidatta molti anni fa nella ristorazione. Dopo avera scoperto la grande passione e la propensione alla pasticceria, fronteggia momenti bui dove le disponibilità economiche sembravano impedire la sua ascesa fino a quando la tenacia ha avuto la meglio e, con molti sacrifici e il tempo necessario, è riuscito insieme alla sua compagna, Carlotta Malinconi, a coronare il suo sogno mettendo in piedi un’azienda con 24 collaboratori.

[francesca principato]