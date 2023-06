IL PARCO ACQUATICO DELLA COSTA APUANA “LA LAGUNA DELLE ORCHE” INAUGURA LA NUOVA STAGIONE ESTIVA

Sabato 17 giugno si terrà la riapertura annuale del tanto atteso Parco Acquatico di Massa “La Laguna delle Orche”, un evento che vedrà la partecipazione di rappresentanti locali e ospiti legati al mondo dello sport

MASSA. Creato fin da subito come nuovo punto di attrazione turistica per la Toscana, con la riapertura della Laguna delle Orche di questa stagione, Massa si posiziona sulla mappa delle destinazioni turistiche innovative per bambini, offrendo alle famiglie un’esperienza all’avanguardia unica e coinvolgente.

L’apertura della Laguna delle Orche, avvenuto ormai ben quatto anni fa, rappresenta un importante evento per la Costa Apuana, in quanto il parco si configura come il primo del genere in Toscana.

Nel mezzo ci sono stati tre anni di pandemia ma la Laguna delle Orche, ha continuato ad aprire puntualmente ogni anno, sempre a giugno, diventando un modello da seguire anche per altre località, per la valorizzazione del territorio.

L’entusiasmo dimostrato in questi anni testimonia la fiducia nella riuscita di questa iniziativa e quest’anno il Parco offre alle famiglie l’entrata gratuita dalle ore 10 alle ore 11 all’inaugurazione di sabato 17 giugno.