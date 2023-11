IL PASTO PRENOTATO VIA APP PIACE AGLI STUDENTI

Al polo universitario di Prato sperimentazione del DSU in collaborazione con Unifi

PRATO. Gli studenti dell’Università di Firenze promuovono il servizio mensa del food locker attivato lo scorso ottobre dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario presso il PIN – Polo Universitario Città di Prato. A un mese dall’attivazione, il sistema di consegna su prenotazione degli alimenti in armadietti refrigeranti sfiora una media di quindici richieste quotidiane, un dato positivo in considerazione del minor numero di presenze nella sede a causa dell’alluvione.

A questo va aggiunto il dato dei pasti preparati dal punto ristoro convenzionato, una sessantina circa, che porta ad almeno settantacinque il pubblico di studenti raggiunti dal servizio. È quanto è emerso nell’ambito di una conferenza stampa a cui hanno preso parte la rettrice Alessandra Petrucci, la presidente PIN Daniela Toccafondi, il presidente del DSU Marco Del Medico e l’assessore all’Università del Comune di Prato Gabriele Bosi.

Quello sperimentato a Prato rappresenta un servizio unico in Toscana e rappresenta una prima risposta alla richiesta di un servizio mensa interno alla struttura da parte degli studenti che in futuro potrebbe essere ulteriormente potenziato.

Al piano terra della sede di Piazza Ciardi sono installati 2 food locker, armadi con trentanove scomparti refrigeranti in cui viene depositato il pasto che gli studenti possono prenotare tramite smartphone e prelevare in autonomia.

I pasti possono essere ordinati fino alle 15 del giorno prima tramite l’App “Appetie”. Una volta perfezionata la prenotazione, gli studenti possono ritirare l’ordine, a partire da mezzogiorno, mostrando il qr-code ricevuto sul proprio smartphone sullo scanner del food locker.

Il pasto può essere consumato negli spazi allestiti anche al secondo piano dell’edificio, dov’è presente una postazione con forni a microonde. Qui è disponibile anche un erogatore libero di acqua potabile, installato con l’intento di eliminare le bottiglie di plastica.

La composizione del pasto è identica a quella erogata nelle mense e punti ristorazione convenzionati che fanno parte della rete del DSU Toscana.

“Gli studenti stanno dimostrando di apprezzare questo servizio che va nella direzione di soddisfare le esigenze espresse – afferma la rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci – il numero di iscritti che frequentano i corsi presso la sede del polo universitario di Prato sta crescendo e la priorità dell’Ateneo è quella di fornire risposte a bisogni concreti attraverso la stretta collaborazione con le istituzioni e gli enti che operano sul territorio”.

[unifi]