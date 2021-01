IL PD A FIANCO DEL TERZO SETTORE, PRESIDIO FONDAMENTALE DELLA COMUNITÀ

Chiesti maggiori aiuti sopratutto per i bar presenti all’interno dei Circoli Arci e Acli

PISTOIA. Il Governo deve rivedere la normativa a dare maggior sostegno al terzo settore, consentendo ad esempio anche ai bar all’interno dei circoli Arci e Acli con licenza privata, di poter svolgere la propria attività come tutti gli altri bar in zona gialla.

Questo lockdown prolungato rischia uccidere questo storici presìdi di legalità e socialità, punti di riferimento per tanti quartieri e cittadini in tutto il territorio: un esito che non possiamo accettare passivamente, per questo chiediamo maggiori aiuti al terzo settore.

Il partito democratico provinciale si è attivato in tutte le sedi e con i propri rappresentanti affinché il sostegno economico e il diritto di lavorare sia uguale per tutti.

[pd pistoia]