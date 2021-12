IL PD DI CAPOSTRADA — BELVEDERE LANCIA UNA RACCOLTA ALIMENTARE E DI PRODOTTI PER ANIMALI

Sabato 11 e 18 dicembre al Conad di via del Lago allo Scornio

PISTOIA. Il Circolo PD di Capostrada — Belvedere ha lanciato una raccolta alimentare per sabato 11 e 18 dicembre, dalle 10 alle 13, al Conad di via del Lago, nel quartiere Scornio.

I generi alimentari che verranno raccolti in queste due mattine verranno consegnati all’associazione Raggi di Speranza in Stazione, che da anni sostiene le persone senza fissa dimora donando loro un pasto caldo ogni sera.

“In una situazione diversa rispetto a quella dello scorso anno – sostiene il segretario PD di Capostrada-Belvedere, Lorenzo Boanini – come Circolo PD abbiamo scelto di metterci in prima linea per dare un aiuto concreto a chi si trova in situazioni di difficoltà.

Lo faremo grazie alla disponibilità del punto vendita Conad dello Scornio, che ringrazio, e del PetStore di viale Italia. Abbiamo ritenuto necessario – conclude Boanini – passare dalle parole ai fatti, avviando questa raccolta alimentare e di prodotti per animali, che doneremo all’Associazione Raggi di Speranza ed al Rifugio del Cane di Pistoia. Tutto questo sarà possibile grazie alla collaborazione con i Giovani Democratici”.

Le raccolte, quindi, si terranno sia al Conad del quartiere Scornio che al PetStore di viale Italia, dalle ore 10 alle ore 13.

