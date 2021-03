IL PIOT PACINI DI SAN MARCELLO RIMANE NO COVID

Il “contrordine compagni” lo ha annunciato il Sindaco di San Marcello Piteglio Luca Marmo con un post sulla sua pagina Facebook

SAN MARCELLO. [M.F.] Il Piot, che tutti, soprattutto i politici senza distinzioni di schieramento, continuano chiamare Ospedale, quando non lo è più dal 2012 anno dei “potenziamenti” fatti a colpi di mannaia, non sarà adibito a Covid.

La notizia era già trapelata ieri sera e si attendeva la conferma.

Il posto letto per gli affetti da Covid verrà trovato in altre strutture, mandando in Montagna pazienti dalla piana di Firenze.

“Sono appena stato contattato dalla Direzione Sanitaria della Asl la quale mi ha annunciato, contrariamente alle previsioni delle ultime ore, che l’ospedale di San Marcello rimane no Covid. La decisione, assunta nella mattinata, non può che rendermi soddisfatto. Per due motivi sostanziali: La pressione delle patologie Covid sulle strutture ospedaliere si conferma in modesta diminuzione e questo, come ovvio, rappresenta un bel segnale per la situazione sanitaria generale Con la diminuzione delle patologie Covid si rimaterializza il bisogno di posti letto di medicina ordinaria, posti che il nostro Ospedale è in grado di mettere a disposizione Nella giornata di domani vari pazienti saranno trasferiti a San Marcello da altrettante località della piana e da Firenze. Mi pare, onestamente un segnale di attenzione importante, certo dettato dal bisogno, ma che conferma l’importanza del Pacini, la qualità dei suoi servizi e del personale che ci lavora, e che delinea il modello di ospedale e di territorio che abbiamo in testa da tempo: ricco di servizi di qualità e a disposizione dei cittadini della Montagna come di quelli della Piana”

