IL PISTOIA BLUES FESTIVAL RIPARTE ALLA GRANDE

La prima serata musicale in piazza del Duomo. Il racconto del nostro fotografo Gianluca Risi

PISTOIA. Venerdi sera eravamo in piazza del Duomo per assistere, vivere e godere di una bella serata di musica.

Pistoia Blues Festival riparte alla grande dopo le misure dettate da due anni di pandemia e dopo la serata inaugurale alla Fortezza Santa Barbara con “The tallest man on earth” è stata la volta della musica blues ad opera di artisti italiani e piazza Duomo (sempre magnifica) ha abbracciato (e lo fa da 40 anni) gli amanti della musica del “delta del Mississippi” hanno aperto la serata e iniziato a scaldare il pubblico, per poi lasciar posto alla Francesco Piu band e il pubblico è andato in delirio per il super chitarrista sardo.

Poi ancora un crescendo di emozioni per i Superdownhome con ospiti Mark Feltham e Dennis Graves (NINE BELOW ZERO), decisamente una goduria per gli spettatori in piazza Duomo.

E infine il gran finale con la Treves Blues Band ,il fiore all’occhiello del Blues Italiano (senza voler mancare di rispetto a nessuno, ma Treves è con orgoglio una leggenda della musica italiana) e il pubblico si è lasciato trascinare dai virtuosismi di Kid Gariazzo e dalla armonica superlativa del “puma di Lambrate”.

La ciliegina sulla torta è stata la partecipazione, negli ultimi pezzi di Eugenio Finardi, che con la sua Gibson e la sua voce cavernosa, ha accompagnato la Treves Blues Band e i fortunati di piazza verso un gradevolissimo finale di spettacolo.

E, permettetemi una nota personale, ed è stato bello ritrovare sotto il palco e nel backstage amici e colleghi fotografi, giornalisti e addetti ai lavori, un pò di normalità dopo tante (doverose) restrizioni.

Viva la musica live, viva il Pistoia Blues Festival, viva Pistoia, Sweet Home Pistoia.

Gianluca Risi

[gianlucarisi@linealibera,info]