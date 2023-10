IL PLASTICO DELLA BASILICA DI ASSISI DI VINICIO MAGNI ESPOSTO ALLA BANCA ALTA TOSCANA

Su iniziativa di Magnifico Ingegno-Arci Quarrata e la famiglia Magni

QUARRATA. Da ieri 27 ottobre il plastico della basilica di Assisi realizzato da Vinicio Magni nel 2016 è esposto nella sala d’aspetto degli uffici direzionali della Banca Alta Toscana. Magnifico ingegno con Arci Quarrata e la famiglia Magni, con Luciano, Gabriella e Luciana, ringraziano l’istituto bancario quarratino per l’ospitalità.

L’enorme plastico di 3,5 metri per 1.5 ha richiesto due giorni di lavoro per lo smontaggio il trasporto e il rimontaggio effettuati da Diego Sarti e Luciano Magni, esperti artigiani del legno e del tappezzato di Quarrata, coadiuvati da Gabriele e Luciana..

Il trasporto è stato possibile grazie al camion fornito da Soleto e Marco Tofani del consorzio Quarrata Qualità.

Un immenso ringraziamento alla Banca Alta Toscana .che sostiene la vocazione artigiana di Quarrata dando spazio anche ad opere rappresentative dell’economia e della identità della città.

La Banca Alta Toscana accoglie dal 2020 nei locali della sede centrale di Vignole anche altre opere di Luciano Magni quali la chiesa di Santa Croce di Firenze e due bici in legno in memoria di Ballerini e della Parigi Dubrex.