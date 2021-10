IL PREFETTO GERLANDO IORIO HA RICEVUTO IL NUOVO QUESTORE OLIMPIA ABBATE

Durante il cordiale incontro, in cui il Prefetto Iorio ha espresso i propri auguri di buon lavoro, sono stati esaminati i principali profili riguardanti l’ordine e la sicurezza pubblica della provincia

PISTOIA. Il prefetto Gerlando Iorio ha ricevuto oggi il nuovo questore Olimpia Abbate. Durante il cordiale incontro, in cui il Prefetto Iorio ha espresso i propri auguri di buon lavoro, sono stati esaminati i principali profili riguardanti l’ordine e la sicurezza pubblica della provincia ponendo le basi per una proficua collaborazione e l’individuazione di strategie operative.

Collaborazione, peraltro, già sperimentata sul campo negli anni tra le due Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza, quando entrambi hanno lavorato assieme rispettivamente, come Capo di Gabinetto del Prefetto di Caserta e Capo di Gabinetto del Questore di Caserta, durante l’intensa stagione di lotta alla criminalità organizzata messa a punto con il c.d. “Modello Caserta”.

Nel clima di ottima collaborazione e di immediata operatività, nel pomeriggio odierno, si è tenuto anche il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica che, con la partecipazione del Questore Abbate, ha permesso di mettere a punto le linee d’intervento per garantire la sicurezza della prossima visita del Presidente della Repubblica Federativa del Brasile, Jair Messias Bolsonaro, prevista per il prossimo 2 novembre, in occasione della tradizionale cerimonia commemorativa che si svolge presso il Monumento Votivo Brasiliano.

Per tale circostanza, invero, sono stati predisposti adeguati dispositivi di sicurezza che, grazie anche ad appositi rinforzi e unità specializzate, avranno il compito di assicurare l’azione di vigilanza e controllo delle Forze di Polizia.

