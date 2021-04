Il Prefetto Iorio incontra in videoconferenza il nuovo Console USA Ragini (

Verso ulteriori iniziative congiunte di promozione delle eccellenze del territorio

PISTOIA. Nella mattinata di ieri, il Prefetto Gerlando Iorio ha incontrato, in videoconferenza, la Console Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze, Ragini Gupta.

La Console Generale, che ha assunto l’incarico nel capoluogo toscano lo scorso luglio, è stata consigliere per gli Affari Pubblici presso l’Ambasciata degli Stati Uniti ad Amman, in Giordania, ed ha svolto incarichi consolari, economici e di affari pubblici anche in Messico, Pakistan e India.

Il cordiale colloquio ha costituito una gradita occasione per richiamare i vincoli di amicizia e collaborazione che legano la città di Pistoia e gli Stati Uniti d’America.

Sono stati oggetto di dialogo e confronto, inoltre, anche i principali temi di attualità e comune interesse, tra cui in particolare l’impatto della pandemia da Covid-19 sul tessuto economico e sociale della provincia, specialmente nei settori con una maggiore propensione alle esportazioni, e gli avviati progetti di ripresa e rilancio del territorio.

Si è condiviso, altresì, l’auspicio che il progressivo contenimento della diffusione del virus, grazie all’implementazione della campagna vaccinale in corso, possa consentire l’allentamento delle restrizioni all’ingresso dei Paesi, così da favorire un ulteriore sviluppo degli scambi commerciali e di ripristino dei flussi turistici, specialmente in vista dell’approssimarsi della stagione estiva.

Il Prefetto ha illustrato le peculiarità del territorio provinciale, dell’importante patrimonio storico, artistico e naturale che lo caratterizza e della speciale caratura economico-produttiva del pistoiese, composta anche da un’importante tradizione florovivaistica.

A tal proposito, la Console è rimasta particolarmente colpita dalle potenzialità culturali ed economiche del territorio, manifestando vivo interesse a proseguire una proficua attività di approfondimento.

L’incontro pertanto si è concluso con il proposito di promuovere ulteriori occasioni di confronto, rinnovando il reciproco impegno per la più proficua collaborazione istituzionale.

[prefettura di pistoia]