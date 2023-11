IL PRESIDENTE CALAMAI INCONTRA AUTOLINEE TOSCANE

Le richieste: “Aumento delle corse per il Polo di Via Reggiana e introduzione di una nuova corsa per la Val di Bisenzio”

PRATO. Questa mattina il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai ha incontrato i vertici di Autolinee Toscane per fare il punto della situazione a seguito delle numerose criticità e disservizi registrati nelle scorse due settimane.

“Si tratta di una situazione che riteniamo inaccettabile – ha dichiarato Calamai — perché i nostri cittadini devono poter essere sicuri di quelli che sono le corse e i servizi che vengono svolti, per potersi spostare con sicurezza e facilità”.

Nel corso dell’incontro, Autolinee Toscane ha fatto presente la grossa difficoltà vissuta che è stata causata dal passaggio del T2 in concomitanza con quelli che sono stati i disagi determinati dall’alluvione del 2 novembre. In particolar modo oltre ai 10 mezzi danneggiati dall’ondata di maltempo vi è stato altresì un picco di 23 mezzi mancanti che hanno causato l’espandersi delle criticità.

Tuttavia, con il lavoro svolto a livello manutentivo e di carrozzeria, nonché di spostamento di mezzi anche da altri territori, si sta tornando già ad una situazione che si avvicina al pieno recupero, dal momento che ad oggi sono rimasti 6 i mezzi da recuperare.

I vertici di Autolinee Toscane hanno assicurato, in questa direzione, il massimo impegno per monitorare la situazione e risolvere le difficoltà presenti.

“Come presidente della Provincia di Prato ho chiesto la massima velocità per poter dare un servizio corretto, efficiente e sicuro a tutti – ha dichiarato il presidente Calamai — e ovviamente di intervenire sulle situazioni più critiche relative alle problematiche dello scolastico, del Montalbano e della Val di Bisenzio.

In questa direzione, già da questa settimana, Autolinee Toscane ha messo in atto una serie di modifiche a numerose corse, si parla di circa 50 modifiche, che dovrebbero risolvere alcuni problemi, legati soprattutto al Montalbano con i cambi già previsti e dunque già attivi.

Altro tema fondamentale, lo scolastico: ho avanzato la richiesta di aumentare alcune corse, soprattutto in relazione a quello che è il Polo di Via Reggiana e una richiesta puntuale per la Val di Bisenzio, con l’introduzione di una nuova corsa alle 17.30 per Vernio che consentirà ai cittadini di avere servizi in quella fascia oraria.

Autolinee Toscane ha assicurato l’impegno di far fronte a tali richieste quanto prima – ha concluso Calamai — È stato quindi un incontro positivo, operativo su quelle che sono le difficoltà del territorio, con la consapevolezza che il trasporto pubblico gioca un ruolo cruciale nella nostra comunità, contribuendo in modo significativo alla mobilità, all’accessibilità e alla qualità della vita dei nostri cittadini”.

[elci —provincia di prato]