IL PRESIDENTE DEL BRASILE BOLSONARO A PISTOIA PER OMAGGIARE I CADUTI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

La cerimonia si svolgerà il 2 novembre presso il Monumento votivo militare brasiliano a San Rocco

PISTOIA. In Italia per partecipare al G20 a Roma (dove si discuterà anche di pandemia e situazione climatica) il presidente del Brasile Jair Bolsonaro il prossimo 2 novembre sarà anche a Pistoia dove dalle 9,30 alle 11 circa parteciperà alla cerimonia in memoria dei soldati veterani dell’esercito brasiliano caduti nella seconda guerra mondiale. La cerimonia si terrà presso il monumento votivo militare brasiliano a San Rocco

Durante la sua permanenza in Italia Bolsonaro visiterà anche Padova e Anguillara Veneta (città di origine della famiglia Bolsonaro) dove riceverà la cittadinanza onoraria e parteciperà ad un pranzo in famiglia). Lo prevede l’agenda ufficiale del presidente sudamericano.

Al monumento fino al 1960 erano sepolti 462 soldati brasiliani, che morirono durante la Seconda guerra mondiale nel Pistoiese e sulla Linea Gotica.