IL PRESIDENTE DELLA FIGC GRAVINA A PRATO. “SUBITO UN FONDO PER IL RECUPERO DELLE STRUTTURE DANNEGGIATE DALL’ALLUVIONE”

Ha visitato il campo sportivo del Prato Nord a Galcetello per poi proseguire a La Briglia. Il vice sindaco e assessore allo Sport Simone Faggi: “Una visita concreta e significativa. Importante rimettere in moto questo presidio sociale e sportivo”

PRATO. Ieri mattina il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Gabriele Gravina ha fatto visita al campo sportivo del Prato Nord, una delle società calcistiche pratesi maggiormente colpite dall’alluvione che ha interessato il nostro territorio nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 novembre.

Ad accoglierlo, con lui anche il presidente del Comitato Regionale Toscano Paolo Mangini e il vice presidente Massimo Taiti, c’era il vice sindaco e assessore allo Sport Simone Faggi.

“La mia visita – ha dichiarato il presidente Gravina – rappresenta una testimonianza di solidarietà da parte di tutto il mondo del calcio a chi ha purtroppo subito gravi danni da questa alluvione.

È necessario attivarsi per aiutare in modo concreto e per questo costituiremo da subito un fondo, che sarà gestito dal Comitato Regionale, da destinare al recupero di queste strutture danneggiate in tempi rapidi.

Il calcio deve andare avanti e la Federazione come sempre non lascia indietro nessuno”.

“La visita del presidente è stata concreta e significativa —ha affermato il vice sindaco e assessore allo Sport Simone Faggi —. Come ha detto le risorse ci sono e saranno messe a disposizione del Comitato Regionale nei prossimi giorni. Noi come Amministrazione siamo pronti a fare la nostra parte per rimettere in moto questo presidio sociale e sportivo determinante per la zona nord della città. Per ripartire in modo adeguato ci vorranno circa 500 mila euro e con lo sforzo di tutti sono certo che riusciremo a raggiungere l’obiettivo nei prossimi mesi”.

Entrambi i campi, sia che il centrale che quello in sintetico, sono stati danneggiati e la società ha valutato delle soluzioni temporanee con interventi che possano permettere di proseguire con le attività fino al termine della stagione.

[comune di prato]