IL PRESIDENTE GIANI E L’ASSESSORE BEZZINI IN VISITA AL SANTO STEFANO

L’annuncio del presidente della Regione: Il 27 dicembre sarà il primo giorno simbolico di vaccinazione per gli operatori sanitari

PRATO. Il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore alla sanità Simone Bezzini hanno visitato oggi l’ospedale Santo Stefano di Prato. A fare gli onori di casa, insieme al sindaco di Prato Matteo Biffoni, il direttore generale dell’AUSL Toscana Centro Paolo Morello Marchese, il direttore dell’ospedale Daniela Matarrese, il direttore della Società della Salute area Pratese Lorena Paganelli.

Ringraziando il personale sanitario per lo straordinario lavoro svolto fino ad oggi, il presidente Giani ha ricordato come quello di Prato sia “il secondo dei quattro interventi previsti nella road map nell’eventualità di una terza ondata della pandemia.

Il primo è stata l’apertura del Centro Covid Pegaso (ex Creaf), cui seguirà l’ampliamento del secondo padiglione ed infine i posti letto al Campo di Marte di Lucca con l’obiettivo di raggiungere la disponibilità di 550 nuovi posti letto.

La previsione per la Toscana era di 3.500 ricoveri Covid. Oggi, per fortuna, ci troviamo in una situazione decisamente migliore con numeri inferiori ai 1.100. A Prato, abbiamo messo a disposizione fino a 60 posti letto realizzati nella ali estere dell’Ospedale. Sono inseriti in una logica di rapporto con la struttura ospedaliera e saranno funzionali rispetto all’andamento dell’emergenza sanitaria”.

Proseguono, nel frattempo, i lavori per i nuovi posti letto nelle ali esterne dell’ospedale, realizzati grazie al finanziamento della Protezione Civile. Hanno preso avvio lo scorso 26 novembre, oggi sono in programma i collaudi e lunedì 21 dicembre la struttura sarà consegnata all’Azienda Sanitaria. Il 23 dicembre arriveranno gli arredi.

Si tratta dei primi 28 letti nell’ala a sinistra dell’ingresso principale. La struttura è concepita con una postazione centrale che sarà a disposizione del personale e permetterà il controllo dei pazienti ricoverati. Tutti i materiali e le superfici sono lavabili e antibatterici.

La struttura, dopo il periodo di emergenza sanitaria resterà a disposizione e sarà allestita per l’ampliamento del poliambulatorio.

Il presidente ha quindi dato l’annuncio dell’imminente avvio della campagna di vaccinazione Covid. “Il 27 dicembre prossimo – ha sottolineato – l’Unione Europea ha fissata la dead line, il primo giorno simbolico di vaccinazione per gli operatori sanitari.

Dodici le persone che somministreranno nei diversi presidi i vaccini, una sarà a disposizione per il Santo Stefano. Una data importante, che segna l’inizio di una campagna vaccinale per la lotta al Coronavirus”.

Ai ringraziamenti del presidente Giani si sono aggiunti quelli dell’assessore Bezzini.

“A Prato ho trovato un grande spirito di squadra che ho molto apprezzato, oltre al lavoro di tutti gli operatori dell’ospedale e del territorio di questi mesi – ha voluto sottolineare Bezzini.

Ho avvertito a pelle un buon clima, sicuramente un valore aggiunto che si ripercuote a favore dei cittadini. Con piacere ho ascoltato le opinioni, preoccupazioni e sollecitazioni degli operatori presenti, a partire da quelle che riguardano la gestione del personale e i percorsi di formazione, problematiche presenti anche prima dell’ondata pandemica e che hanno rilievo nazionale. Oggi è stata evidenziata con forza la necessità di riprendere la relazione tra la capacità di arruolamento del personale ed i percorsi formativi.

Su alcune figure professionali ci sono difficoltà nel reperimento; da questo punto di vista la Regione Toscana in sede di Conferenza Stato Regioni assumerà un’iniziativa per una programmazione che tenga conto dei fabbisogni delle strutture sanitarie e si incroci con i programmi formativi delle Università”.

[toscana notizie]