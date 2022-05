IL PRESIDENTE UPI TOSCANA GIANNI LORENZETTI IN VISITA ALLA PROVINCIA DI PISTOIA

Nel pomeriggio di oggi l’incontro in sala Nardi con il neo presidente della Unione provincie italiane della Toscana

PISTOIA. Oggi pomeriggio si è tenuto nella Sala Nardi del Palazzo provinciale l’incontro con UPI Toscana.

A ricevere il nuovo Presidente dell’UPI Toscana Gianni Lorenzetti e il Direttore Ruben Cheli il Presidente della Provincia di Pistoia Luca Marmo, con il Vice Presidente Gabriele Giacomelli e i Consiglieri Provinciali Lisa Amidei, Ferdinando Betti e Andrea Tonarelli.

Presenti all’incontro anche il Segretario generale del’’Ente Dott.ssa Norida Di Maio e il Dirigente Ing. Marco Gori.

La necessità di procedere alla riforma del TUEL e quindi al superamento della legge Del Rio per ridare alle Province il giusto peso istituzionale e per permettere alle Province di tornare ad esser pienamente funzionali è stato l’argomento di apertura.

Tra i temi strategici dibattuti gli investimenti sulle scuole superiori, sulle strade, le assunzioni, il Trasporto pubblico locale, il nuovo ruolo delle Stazioni Uniche Appaltanti, i fondi del PNRR.

Tra le priorità: garantire stabilità politica (far coincidere il mandato del Presidente con quello del Consiglio Provinciale); garantire adeguate risorse di parte corrente; garantire personale in misura adeguata.

