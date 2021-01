IL PUNTO DISTRIBUZIONE ASSISTENZA FARMACEUTICA INTEGRATIVA SI TRASFERISCE AL CENTRO SOCIO SANITARIO GIOVANNINI

Riprenderà regolarmente nella nuova sede da lunedì 8 febbraio

PRATO. Il punto di accesso per l’assistenza farmaceutica integrativa si trasferisce al Centro Socio Sanitario Giovannini in via Cavour, 118.

Per consentire le operazioni di trasferimento il servizio, attualmente ubicato presso la palazzina dei servizi dell’Ospedale Santo Stefano ,resterà chiuso da mercoledì 3 a venerdì 5 febbraio.

Le attività riprenderanno regolarmente da lunedì 8 febbraio al piano terra del Centro Socio Sanitario Giovannini con accesso dall’ingresso C.

Resta invariato l’orario di apertura: lunedì e giovedì ore 8.30-12.30 e 14.00-17.00; martedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-12.30.

e-mail: farmaceuticaintegrativa.prato@uslcentro.toscana.it

Presso il punto di accesso per l’assistenza farmaceutica integrativa sono distribuiti:

dispositivi medici per persone affette da malattia diabetica

ausili per stomia (colostomia, ileostomia, urostomia)

alimenti destinati a utenti con malattie metaboliche congenite

alimenti per soggetti affetti da insufficienza renale cronica

alimenti per nutrizione enterale

materiale da medicazione

materiale per para e tetraplegici

Si ricorda che è possibile effettuare la prenotazione per il ritiro dei prodotti con queste modalità:

è necessario fornire il documento con i dati dell’ultimo ritiro o la prescrizione medica se si tratta di un nuovo paziente.

I documenti devono essere scannerizzati o fotografati ed inviati all’indirizzo: farmaceuticaintegrativa.prato@uslcentro.toscana.it

Deve essere indicato il numero telefonico da contattare per eventuali comunicazioni.

Se la prenotazione viene ricevuta entro le 12.30 è possibile, di norma prenotare per il ritiro per il giorno successivo. Sarà comunque data la conferma tramite mail. Il punto di accesso resta disponibile anche per utenti non prenotati che saranno serviti in ordine di arrivo.

Tutte le attività di prenotazione e ritiro sono sospese nei giorni di chiusura dal 3 al 5 febbraio compreso.

[vannucchi – asl toscana centro]