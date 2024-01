IL QUESTORE SOSPENDE LA LICENZA DI UN LOCALE DI INTRATTENIMENTO PER SETTE GIORNI

Intensificati dalla Questura i controlli nel centro storico durante le festività di fine anno

PRATO. Lo scorso cinque gennaio, la Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Prato ha notificato al gestore di un esercizio pubblico in via Santa Trinita, un provvedimento del Questore di Prato di sospensione delle autorizzazioni amministrative, adottato ai sensi dell’art 100 t.u.l.p.s.

L’atto, di carattere preventivo e finalizzato ad evitare la reiterazione di condotte illecite, si è reso necessario in quanto, all’interno e nelle immediate pertinenze dello stesso, si sono verificati vari episodi pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il predetto locale è stato più volte oggetto di svariati esposti ad opera dei residenti della zona, che lamentavano comportamenti inurbani da parte dei frequentatori e da atti di vandalismo, degrado e microcriminalità. Nello specifico, vari sono stati gli interventi delle Forze dell’Ordine, anche su richiesta del titolare, per gravi episodi lesivi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Uno degli accadimenti, che ha destato particolare allarme sociale e che ha visto il pronto intervento della Squadra Volante, è stato quello relativo ad una violenta lite tra cittadini di nazionalità nord africana, di cui uno era armato di un macete, a cui sono seguiti altri episodi, che hanno consentito di identificare, all’interno del suddetto locale soggetti gravati da numerosi pregiudizi di polizia per reati contro la persona e lo spaccio nonché pericolosi e pluripregiudicati .

Il provvedimento in argomento, di natura amministrativa, avente finalità cautelare, ha previsto la chiusura del locale per sette giorni; il locale resterà chiuso sino al prossimo undici gennaio compreso.

[questura di prato]