IL RISTORANTE “DA LORENZO” HA COMPIUTO 18 ANNI

Da menù turistico a proposta d’élite. “È la passione a trascinarci”

MONTECATINI. Il ristorante “da Lorenzo” di Corso Roma, ha compiuto ieri 18 anni. Una ricorrenza importante per una attività che nel tempo ha saputo rinnovarsi, cambiare e crescere in contemporanea con il cambiamento della società e la sempre maggior consapevolezza di una cliente preparata ed esigente.

La famiglia Bertelloni, già gestori di un hotel, hanno dato vita a questa attività, nel pieno centro di Montecatini, il 1 dicembre 2004. In quegli anni il ristorante presentava un menù prettamente turistico: pizza con forno a legna, primi piatti, bucatini alla carbonara e bistecca. Poi, nel tempo, l’esigenza di costruire un progetto di ristorazione che potesse proiettarsi nel futuro è cresciuta nel cuore e nella mente di Lorenzo Bertelloni, figlio di Claudio e Ida Volpi. Vulcanico e desideroso di proporre una cucina sempre più attenta e figlia di studio e conoscenza, ha prima iniziato a studiare e formarsi.

“Dopo gli anni di esperienza con il babbo e la mamma mi sono appassionato a questo lavoro — afferma Lorenzo — quindi ho deciso di aumentare le mie competenze. Mi sono diplomato sommelier AIS, ho studiato economia, gestione, marketing e ho passato ore ed ore in cucina insieme ai cuochi.

Quando mi sono sentito pronto, abbiamo iniziato a cambiare il ristorante: il 1 dicembre 2019 abbiamo tolto il forno a legna e portato i primi cambiamenti al menù, specializzandoci nel pesce e in particolare nelle ostriche e il crudo”.

Da Lorenzo si possono degustare piatti che valorizzano, oltre alle grandi materie prime, anche prodotti del territorio e alcune primizie ottimamente lavorare dalla cucine e presentate con cura. Il menù è centrato intorno a grandi proposte, seguendo le stagionalità.

Ancora oggi arrivano i turisti, ma sono più di nicchia e insieme a loro, i clienti che passano le ore della cena e del pranzo nel centro di Montecatini, arrivano da più parti della Toscana: Firenze, Empoli, Santa Croce, Lucca. E anche da fuori regione.

“La mia passione mi ha trascinato — prosegue Bertelloni — e oggi, insieme a tutte le persone che collaborano con noi, siamo riusciti a creare il ristorante dove vorrei andare a cena io ogni sera.

Questo lavoro è diverso dagli altri, è anche una missione. Siamo felici quando le persone stanno bene e vanno via con il sorriso. Questo compleanno, il 18esimo, quello della maturità. Siamo felici di ciò che abbiamo raggiunto e ogni giorno lo condividiamo con l’intero staff e con i clienti, ma non ci fermiamo. La passione è sempre tanta e anche la voglia di crescere ancora”.

[spadoni — da lorenzo]