IL RITORNO DI LORENZO PRATESI IN TEATRO IN UN’OPERA CONTRO IL BODY SHAMING

“Vip Veramente Ingombrante Personalità” sarà una commedia tremendamente divertente quanto tristemente attuale. Protagonista femminile l’aglianese Francesca Santucci. Il debutto in Toscana il 13 gennaio 2024 alla Sala Banti di Montemurlo e poi il 19 e 20 gennaio al teatro Bolognini

PISTOIA. [a.b.] Dopo due anni di silenzio Lorenzo Pratesi, attore, sceneggiatore e regista pistoiese torna con un’opera da lui scritta e prodotta, “Vip Veramente Ingombrante Personalità”.

È un ritorno in grande stile e molto social quello di Pratesi: la sua pagina Instagram conta ben 16mila follower reali tra cui tantissimi giovani.

Un vero e proprio inno contro il bullismo e la discriminazione, questo per Lorenzo è la sua nuova commedia.

Un lavoro teatrale di grande attualità e di rilevanza sociale improntato sul body shaming ovvero sulla pratica di offendere qualcuno o qualcuna per il suo aspetto fisico, ad esempio attraverso insulti, derisioni, giochi di parole, allusioni, in genere diffusi tramite l’utilizzo del social media, spesso sistematici e persistenti.

La commedia è attesa fuori dai confini regionali non prima di andare in doppia data al Teatro Bolognini il 19 e 20 gennaio a Pistoia e approdare prima ancora il 13 gennaio alla Sala Banti di Montemurlo a favore di Gianluca Melani Odv.

Seguiranno altre date anche oltre regione che verranno annunciate a fine gennaio.

Protagonista femminile del nuovo lavoro di Lorenzo Pratesi sarà l’aglianese Francesca Santucci, attrice in altre commedie di Pratesi (molti la ricorderanno nel ruolo della cattivissima Ursula in Lei non sa chi sono io, messo in scena tra il 2017 e il 2018).

Questa volta è stata chiamata a interpretare un ruolo “in cui moltissime persone possono ritrovare se stesse e le proprie insicurezze”. Oltre alla Santucci il cast è composto da: Daniel Cappellini, Cristina Raffi, Simona Bertini,

Stefania Mazzotta, Paola Frivoli, Michele Ferri, Andrea Rebbi, Roberto Bacci, Lucia Pucci, Tessa Villani, Patrizia Tuci, Lorella Romagnani, Marinella Vitulli, Federico Liani, Piero Germano, Serena Tesi, Costanza Pagnoccheschi, Pamela Petrucci e Flavio Sanci.

La trama:

In “Vip”, la trentaduenne Francesca cerca di districarsi nella società che ci vuole tutti perfetti e standardizzati tra chili in eccesso, lavoro precario e famiglia ingombrante.

Ad alleviare le sue giornate ci sono i sogni quasi adolescenziali verso il cantante del momento. Ma la vita lo si sa è imprevedibile.

Complice uno scambio di identità frutto dell’incompetenza in primis (e delle sadiche regole del marketing in seconda battuta), bastano pochi minuti e un tam tam mediatico senza precedenti per trasformare Francesca, agli occhi della nazione, in una VIP, sogno proibito degli uomini del Belpaese ed esposta come fiero trofeo dalle donne italiane che rivedono in lei quella normalità che nell’era plastico-digitale non si la respira più.

Per seguire Lorenzo e prenotare un posto è possibile contattare la pagina fan dell’artista pistoiese https://www.facebook.com/LorenzoPratesi17