IL ROCKER VASCO ROSSI DI NUOVO IN VAL DI LUCE

Vasco Rossi all’Abetone. Andrea Formento: “Con la sua calma e disponibilità si è fatto fotografare con tutti”

ABETONE CUTIGLIANO. Il rocker di Zocca Vasco Rossi come aveva fatto nell’agosto dello scorso anno è tornato oggi sulla Montagna Pistoiese in Val di Luce. Una permanenza di qualche ora che ovviamente non è passata inosservata ai tanti fan.

“Anche questa estate — ha scritto Andrea Formento — Vasco ha deciso di trascorrere qualche ora nella nostra bella e tranquilla valle e come ogni anno il suo arrivo ha entusiasmato chi si è trovato in valle in queste ore e come ogni anno lui con la sua calma e disponibilità si è fatto fotografare con tutti”.

“L’entusiasmo più forte — ha aggiunto — lo ha sicuramente provocato in quella ventina di ragazzi che erano a monte della seggiovia e che hanno avuto la fortuna di poterlo incontrare.

Fotografie e autografi per tutti con un grandissimo sorriso da parte di Vasco che conferma di essere un personaggio anche nella quotidianità”.