IL SALOTTO DI “TRA LE RIGHE”, A MARZO TRE SCRITTORI IN LIBRERIA

Paola Zannoner, Paolo Ciampi e Simona Baldanzi saranno presentati da Silvia Cocchini e Simona Priami e intervistati da Maurizio Gori alla libreria Lo Spazio

PISTOIA. L’Associazione Culturidea e lo Spazio libreria portano in presenza la nota trasmissione televisiva di TVL Tra le Righe; le conduttrici Silvia Cocchini e Simona Priami intervisteranno il 3 Marzo Paola Zannoner famosa scrittrice di romanzi e racconti per ragazzi, per bambini e per adulti, critico letterario e saggista; sarà presentato il suo ultimo libro Il Mondo sarà in uscita a giorni, una storia avventurosa, briosa e divertente che vede come protagonisti cinque amici adolescenti vivaci e intuitivi che hanno come obiettivo quello di salvare il pianeta.

Giovedì 9 Marzo sarà invece presente il celebre giornalista Paolo Ciampi, autore di numerosi romanzi, riconosciuto e amato da critica e pubblico, famoso per le sue storie di viaggi; si parlerà di Un popolo in cammino. Viaggio a piedi nella terra degli etruschi, storia di un itinerario nella Toscana meno battuta e meno turistica, alla ricerca delle nostre origini, delle necropoli etrusche, dal centro Italia verso il mare, quel mare tanto amato e fonte di ricchezza dei nostri antenati chiamati Tusci.

Venerdì 17 conclude la brillante iniziativa del salotto di Tra le Righe, Simona Baldanzi, autrice di origini mugellane, molto attenta alla sua terra, sarà presentato il suo romanzo Se tornano le rane, ricostruzione della storia di una famiglia tutta al femminile, con una trama piena di emozioni e colpi di scena. G

li incontri si svolgeranno tutti presso la centralissima libreria Lo Spazio, via Curtatore e Montanara 20, ambiente accogliente e costantemente ricco di iniziative, sempre alle ore 18; gli scrittori, dopo essere stati presentati dalle conduttrici e dopo aver risposto alle domande del pubblico, saranno intervistati da Maurizio Gori di Arteventi.

Vi aspettiamo per chiacchierare di libri, scambiarci opinioni e magari concludere con un piacevole aperitivo.

[riccardo fagioli]